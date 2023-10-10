Зимний пакет помощи: Германия передаст Украине еще одну систему ПВО Patriot (фото)

Содержимое второго зимнего пакета будет направлено для защиты критической инфраструктуры Украины. Его общая стоимость — около одного миллиарда евро.

Германия собирает второй зимний пакет военной помощи для Украины, в рамках которого планирует поставить еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии в X (Twitter).

"Германия продолжит поддерживать Украину тем, в чем она нуждается больше всего — противовоздушной обороной, боеприпасами и танками", — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Отметили, что второй зимний пакет помощи будет направлен для защиты критической инфраструктуры. В частности, в него войдут:

Система ПВО Patriot;

IRIS-T SLM;

IRIS-T SLS;

Три зенитные установки Gepard;

10 танков Leopard 1A5;

15 бронемашин;

20 бронированных санитарных машин.

Добавили, что общая стоимость помощи составит около одного миллиарда евро.

Система ПВО Patriot: что известно

Patriot — это американский зенитный ракетный комплекс. Он способен одновременно обнаруживать и опознавать более ста воздушных целей. Комплекс предназначен для прикрытия крупных центров и военных баз. Patriot поражает цели с помощью управляемых ракет "земля — воздух", максимальная дальность — 16-40 километров. Одновременно система может поражать до восьми целей.

Максимальная дальность поражения — 40-16 километров. Одновременно система может поражать до 8 целей, причем это не только самолеты и крылатые ракеты, но и баллистические.

Ночью 4 мая украинские военные впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал" с помощью системы противовоздушной обороны Patriot.

Система ПВО "Патриот Фото: militaryarms

Напомним, 5 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить ЗРК Patriot от Германии. По словам президента, система ПВОспособна сбивать любые ракеты российского производства.

24 августа правительство Германии отчиталось о передаче Украине пакета военной помощи, в частности в который вошли ракеты Patriot, системы обнаружения дронов, разведывательные БПЛА RQ-35 HEIDRUN, грузовики Zetros и патроны к огнестрельному оружию.