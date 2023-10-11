Подвезли "мясные отряды": ВС РФ пытаются помешать продвижению ВСУ в Запорожской области (видео)

Украинские бойцы продолжают продвигаться. Они имеют успехов возле Вербового, в районе Новопрокоповки, Копани.

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются помешать продвижению Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом сообщил депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук в комментарии "24 Каналу".

"Это касается линии Работино — Вербовое", — сказал Дмитрий Кирильчук.

Он отметил, что у врага есть средства, чтобы препятствовать продвижению украинских военных. Речь идет о машинах дистанционного минирования. По словам Кирильчука, иногда попытки оккупантов навредить ВСУ имеют панический характер, а иногда — это системная работа.

Кроме этого, у врага наблюдаются обновления личного состава. Недавно состоялась ротация под Орехово Запорожской области, куда подвезли новые "мясные отряды". Однако продвижение украинских защитников продолжается. В частности, ВСУ имеют успехов у Вербового, в районе Новопрокоповки, Копани.

Кирильчук отметил, что ведется системная работа несмотря на попытки военных РФ. Так украинские бойцы отбили уже вторую контратаку россиян в районе Левадного. Он отметил, что оккупанты начали окапываться не только в районе Токмака, но и "двух- и трехъярусные защитные сооружения" начинают появляться на Бердянском направлении.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 8 октября заявили, что российские военные усилили минирование в районе Работино — Вербовое, чтобы не дать продвинуться украинским бойцам в Запорожской области. Враг пытается закрепить Силы обороны на участках фронта подальше от западной части региона.

Тогда же аналитики рассказали, что ВСУ продолжили наступление в районе Бахмута Донецкой области и западной части Запорожской области. В результате чего бойцы продвинулись на обоих направлениях.