"Впервые с 2006 года": для атаки по ХАМАС Израиль использовал РСЗО M270 MLRS (видео)

ЦАХАЛ нанес удары по ХАМАС дальнобойными высокоточными реактивными снарядами. 334-я дивизия "Гром" 282-й бригады уничтожила один из объектов боевиков.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задействовала против исламских боевиков ХАМАС реактивный ракетный комплекс, который не использовала с 2006 года. Об этом сообщило издание "Детали".

"Впервые с 2006 года Армия обороны Израиля задействовала против врага комплекс залпового ракетного огня. 334-я дивизия "Гром" 282-й бригады применила его для уничтожения одного из объектов террористов", — говорилось в сообщении.

Отметили, что удары по боевикам ХАМАС были нанесены дальнобойными высокоточными реактивными снарядами.

РСЗО, который использовали против ХАМАС: что известно

Американская мобильная установка M270 MLRS на базе БТР "Брэдли" находится на вооружении артиллерийских войск Израиля с 1994 года. Также в ее разработке принимали участие Германия, Франция и Великобритания. РСЗО может оснащаться различными видами ракет, в том числе и кассетными боеприпасами.

Впервые РСЗО было представлено в целом в Израиле в 2004 году, тогда как в 2006 году комплексы уничтожили десятки "Катюш" "Хезболлы".

Кроме этого, комплекс РСЗО состоит из боевой машины, которая совмещает пусковую установку и заряжальную машину, боекомплекта транспортной машины М985 для подвоза боеприпасов, системы связи и управления. Основными частями боевой машины М270 являются шасси и артиллерийская часть. В частности, артиллерийская часть смонтирована на модифицированном удлиненном гусеничном шасси боевой машины пехоты БМП М2 "Брэдли", в результате чего она имеет возможность двигаться по пересеченной местности.

M270 MLRS Фото: Википедия

ХАМАС атаковали ЦАХАЛ: что известно

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа, было выпущено более двух тысяч ракет. После чего ХАМАС начал наземное вторжение в страну. 8 октября в Израиле официально объявили о войне. В действие ввели "пункт 40 Алеф", который не применяли 50 лет.

Напомним, ночью 11 октября истребители ЦАХАЛа нанесли удары по 70 объектам ХАМАС в Секторе Газа. Также был нанесен удар по военной инфраструктуре, которую использовала террористическая организация "Исламский джихад".