"Всегда первые": NYT показал, как украинские десантники ведут оборону на востоке (фото)

Элитные подразделения ВСУ воюют на всем востоке. В некоторых местах идет наступление, а в других — ожесточенная оборона от постоянных атак и бомбардировок РФ.

Украинские десантно-штурмовые войска воюют на разных участках фронта на востоке страны. В NYT показали, как ведется оборона Марьинки, в районе Бахмута, Купянска и Кременной.

Десантники — элита украинской армии, которая почти непрерывно воюет уже почти 600 дней полномасштабной войны. Во время боевых действий десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады постоянно находятся под обстрелами в Марьинке. Заявляется, что они обороняют населенный пункт уже более года. И каждый день обороны проходит с боестолкновениями.

Десантники 79-й бригады в районе Марьинки Фото: The New York Times

"Дрон. Мы продолжаем. Вы видели наше расположение — оно постоянно под обстрелом. Очень трудно держать эти линии", — говорит боец Олег 79-й бригады.

Девиз украинских десантников "всегда первые", который свидетельствует о том, что они получают самые тяжелые задачи. Например, некоторые части 95-й и 80-й десантно-штурмовых бригад обороняют лесополосы на одном из направлений на востоке.

Бойцы 80-й бригады загружаются в БТР Фото: The New York Times

"Россияне используют почти всю номенклатуру своего оружия в этих лесах", — говорит командир подразделения Евгений.

ВС РФ сбрасывают буквально все от управляемых авиабомб до гранат с дронов. Журналисты утверждают, что в этом районе редко наступает тишина, удары звучат почти постоянно. На востоке Украины продолжаются не менее ожесточенные бои, чем на юге, где идет тяжелое контрнаступление.

95-я бригада на позициях на востоке Фото: The New York Times

Украинские Силы обороны держат оборону от лесов Купянска и Кременной до апокалиптических картин под Бахмутом и Угледаром. Под Бахмутом ВСУ продолжают наступление, а в других частях ведут оборону, чтобы удержать шквал обстрелов.

"Россиян мы сюда не приглашали, поэтому их надо выгонять. Все понимают, что здесь трудно и можно потерять жизнь, но кто-то должен это сделать", — сказал командир подразделения Евгений из 95-й бригады.

Он добавил, что ВС РФ пытаются наступать на северо-востоке, чтобы сковать украинские войска. Ландшафт вокруг этих населенных пунктов весь усеян гигантскими воронками от авиабомб, ВСУ сражаются с оккупантами за каждый метр земли, отмечается, что мотивации у военных достаточно.

"Это наша земля, и мы должны выиграть эту войну. И мы обязательно это сделаем. Но вопрос в том, сколько времени это займет, и сколько людей погибнет", — резюмировал Евгений.

Напомним, Фокус разбирался, как идут бои возле Авдеевки, где ВС РФ пошли в наступление.

Также в НГУ сообщили, что колонна российских войск пыталась прорвать позиции Нацгвардии под Авдеевкой.