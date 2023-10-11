"Сформировалась коалиция зла", — эксперт о будущем мировом противостоянии

По словам Михаила Гончара, в ближайшие несколько недель станет понятно, удастся ли локализировать войну в Израиле. Если этого не произойдет, тогда может пойти цепная реакция.

Запад еще не осознал, что он имеет дело не с локальными агрессиями определенных стран во главе с агрессивными режимами: Ирана, Китая, России. Об этом в комментарии Фокусу заявил эксперт по безопасности отношений, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после нападения боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

По его словам, сейчас уже сформировались то, что называется коалиция или осью зла. Подобные страны уже имеют общий интерес, но не официальные договоренности.

"Ситуация, действительно, в ближайшие недели достигнет полной точки бифуркации, будет понятно, удастся ли усилиями США локализовать боевую зону территорией Израиля, или нет — тогда боевые действия начнутся с территории Ливана и Сирии, где орудуют проиранские группировки. То есть начнется цепная реакция, которая может ограничиться сектором Газа и западным берегом реки Иордан. При этом на правительственном уровне эти страны будут дистанцироваться, но вряд ли будут в силах противостоять проиранским группировкам, поскольку они будут получать указания с территории Ирана", — говорит он.

Если же вспоминать глобальное измерение, то это конфликт вряд ли перерастет в войну, которую представляют многие при упоминании об условной третьей мировой, отмечает эксперт.

"Вторая мировая война оценивалась по меркам первой. Третья — по меркам второй. Каждая из них имеет свои сходства и различия. Это уже потом изучили и сделали периодизацию — когда закончилась первая, и началась вторая, — объясняет Гончар, — Но до этого было вторжение и сепарация Гитлером Судетской области, поражение Чехословацкой республики. А перед этим аншлюс Австрии, а еще раньше — захват демилитаризованной Рейнской области. Все это уже говорило о том, что это периоды, когда вторая мировая зарождалась. Поэтому и в нашем случае она уже идет, но в значительной степени в гибридном варианте, когда точную дату наверняка определят потом историки".

Он вспоминает мюнхенскую речь Путина на конференции по безопасности 2007 года, где состоялся необъявленный поход против Запада.

Тогда, выступая, президент РФ раскритиковал однополярность мира, политику США и НАТО в отношении России. Эту речь назвали объявлением второй "холодной войны".

Больше читайте в материале Фокуса: "Третья мировая война уже началась: почему западный мир не хочет ее замечать".

Напомним, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия входит в перечень стран, которые, по его мнению, стоят за атаками, совершенными террористической организацией ХАМАС на Израиль. В ХАМАС поблагодарили Кремль за поддержку.