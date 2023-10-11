Итоги "Рамштайна" с Зеленским в Брюсселе: что получит Украина от союзников

Партнеры Киева заявили о намерении продолжать поддержку украинской армии и объявили о новых пакетах военной помощи, включающих оборудование для разминирования, снаряды и дополнительные системы NASAMS.

В среду, 11 октября, в Брюсселе состоялось шестнадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". На встрече собрались представители примерно 50 стран. Фокус собрал первые итоги встречи.

США

Министр обороны США Ллойд Остин во время приветственного заявления сообщил о намерении Вашингтона продолжать поддержку Украины в войне против Российской Федерации. Глава Пентагона также объявил о новом пакете помощи Киеву на 200 миллионов долларов, в который вошли:

ракеты AIM-9 Sidewinder класса "воздух — воздух" ближнего радиуса действия;

снаряды для HIMARS;

противотанковые ракеты TOW;

артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм.

Финляндия

В Министерстве обороны Финляндии объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 95 миллионов евро. Министр обороны Антти Хаккянен подчеркнул, что общая стоимость комплектов оборонной техники, поставленных Финляндией в Украину достигла 1,4 миллиарда евро.

В заявлении ведомства также говорится, что содержание нового пакета помощи, способ и время доставки не будут объявлены из соображений безопасности. Сообщается, что Хельсинки учли текущие потребности Украины.

Норвегия

Министерство обороны Норвегии объявило о выделении 200 миллионов норвежских крон (примерно 17,4 млн евро) на разминирование территории Украины. Сообщается, что страна увеличит в более чем два раза поддержку усилий по обезвреживанию мин в Украине.

"Разминирование спасает жизни и защищает мирных жителей, особенно детей. Разминирование также необходимо для оказания других видов чрезвычайной помощи и восстановления инфраструктуры", — сказала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хуитфельдт.

В ведомстве отметили, что Норвегия оказывает Украине в разминировании с 2015 года.

Канада

Министр обороны Канады Билл Блэр объявил о выделении Украине пакета помощи на 25 миллионов канадских долларов (примерно 19 миллионов долларов США).

Помощь включает ботинки, термобелье и зимние спальные мешки, 2000 комплектов формы для женщин-военнослужащих. Эти поставки финансируются за счет транша в размере 500 миллионов долларов, объявленного премьер-министром Джастином Трюдо в июне 2023 года.

Украина также получит оружие из запасов Канадских вооруженных сил, в частности:

2000 дополнительных выстрелов калибра 155 мм;

дымовые боеприпасы, в том числе 955 выстрелов 155-мм артиллерийских дымовых снарядов и более 2000 выстрелов 81-мм дымовых минометов;

2260 противогазов;

277 авиационных бомб;

различные типы 76-мм морских боеприпасов.

Британия

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс анонсировал помощь Украине стоимостью более 100 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что содержимое нового пакета помощи поможет Силам обороны Украины разминировать минные поля, обслуживать транспортные средства и укреплять оборонительные укрепления для защиты критически важной национальной инфраструктуры.

"Во время моего недавнего визита в Киев я заверил президента Зеленского, что Великобритания поддерживает Украину и ее самые насущные нужды непоколебимо", — сказал Шеппс.

Бельгия

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро на совместной конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе сообщил, что его страна намерена в этом году создать специальный фонд для оказания поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро, пишет Укринформ.

"Источником для Украинского фонда в объеме 1,7 миллиарда евро будут сотни миллиардов российских финансовых активов, замороженные в Бельгии", — заявил де Кро.

По словам бельгийского премьера, средства пойдут на военную помощь, гуманитарную поддержку, для проектов в рамках Европейского фонда мира, а также на макроэкономическую помощь Украине.

Литва

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас на заседании в формате "Рамштайн" анонсировал передачу Украине двух зенитных ракетных комплексов NASAMS, электрогенераторов и прочего оборудования, необходимого зимой.

Анушаускас также сообщил, что Литва совместно с другими отдельными государствами Евросоюза заказывает 155-мм боеприпасы для Украины. Кроме того, министр упомянул о формировании коалиция по разминированию Украины.

"Мы благодарим государства, которые присоединились или планируют присоединиться к создаваемой коалиции. Приоритетом на данный момент является оборудование для разминирования, закупить которое Литва и другие страны могли бы помочь, на эти цели мы хотим направить значительную часть наших средств", — сказал Анушаускас.

Напомним, 9 октября стало известно, что в США решили объединить два пакета помощи, чтобы обеспечить дополнительное финансирование Израилю, и вернуть денежную помощь Киеву, против которой ранее выступали некоторые представители республиканцев.

Ранее, 7 октября, мы писали о том, что сенатор Крис Ван Холлен рассматривает возможность трехстороннего обмена, в рамках которого Польша отправит в Украину свои зенитные ракетные комплексы Patriot, а взамен получит от США системы "Железный купол".