Зависит от ресурсов: Буданов рассказал, когда закончится война в Украине

Согласно прогнозам главы ГУР, война не завершится ни в 2023, ни в 2024 годах. Причина продолжения полномасштабного конфликта — наличие технических и экономических ресурсов у России и ее партнеров.

В России планируют продолжать войну до 2025 года, как заявил в сентябре министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тем временем страна-агрессор занята выпуском новых танков и дронов, а на советских полигонах становится все меньше старой техники. Российские власти планируют мобилизовать около 450 тыс. граждан, хотя и скрывают свои намерения, объявив осенний призыв. Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов проанализировал ситуацию в России и сообщил, на сколько времени хватит сил у противника. Прогнозы обнародованы в интервью порталу "Украинская правда".

Буданов заявил, что война не завершится до конца 2023 года. По его мнению, следует ждать 2025-2026 годов. Причина подобной продолжительности войны — наличие экономических и технических ресурсов, которые есть в распоряжении Кремля и всех его союзников. Также он уверен, что нельзя допускать мирных переговоров, потому что Украина получит замороженный конфликт.

Прогноз Буданова относительно продолжительности войны — детали

Россия имеет ограниченные во времени ресурсы, уверен глава ГУР. В частности, техники хватит до 2026 года, а экономической прочности — до 2025 года. То есть ресурсов россиян "хватит надолго".

В целом Буданов указывает на 2025, как год возможного завершения войны, — именно тогда исчерпаются возможности России. С другой стороны, нет уверенности, что Кремль будет идти до конца.

"Все они воюют мобилизованными, испытывают нехватку боеприпасов, нехватку вооружений", — сообщил офицер.

Сейчас и Россия, и Украина способны вести боевые действия исключительно при поддержке партнеров, напомнил Буданов. России помогают Китай, Северная Корея, Иран, Украине — США, ЕС и остальной цивилизованный мир. Но производство оружия не перекрывает затрат, ведь никто в мире не был готов к войне такой интенсивности. Буданов уверен, что "совокупные затраты вооружения боеприпаса гораздо больше, чем то, что можно произвести".

При этом важно не допускать переговоров, потому что в этом случае Украина получит замороженный конфликт. Это плохое решение, учитывая граждан на оккупированных территориях и учитывая тех, кто погиб, — уверен разведчик. Однако со стороны России есть определенные намеки на возможность переговоров, признал собеседник "УП".

Политическое решение проблемы, например, заключение двустороннего мирного договора, возможно лишь тогда, когда "оккупанты покинут или хотя бы начнут покидать Украину по границам 91-го года".

Отметим, согласно мирному плану президента Украины Владимира Зеленского, Россия должна полностью освободить оккупированные территории, включая Крым и Донбасс. Кроме того, план предусматривает выплату репараций за разрушения в результате войны и наказание военных преступников. Президент России Владимир Путин назвал этот план "враждебным" и предложил прислушаться к мнению Китая, который предлагает признать"территориальные реалии".

Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу соглашается с Будановым: уверен, что Кремль достигнет поставленных целей к 2025 году.

Напоминаем, глава ГУР Минобороны рассказал о генерале ФСБ РФ, который занимается вербовкой украинских граждан и наносит наибольший вред Украине. Также Буданов оценил состояние здоровья Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова: считает, что возможная смерть первого и болезнь второго влияют на российско-украинскую войну.