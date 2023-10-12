"Приближаемся к глобальной войне": Буданов назвал ситуацию в Израиле угрожающей (видео)

ЦАХАЛу, кроме ситуации на юго-западе страны, нужно реагировать на серьезную угрозу на севере Израиля, которая исходит от группировки Хезболла.

Израилю противостоят значительные силы, поэтому ситуация для страны угрожающая. Об этом в интервью для "Украинской правды" заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Он отметил, что продолжается операция Армии обороны Израиля по возвращению полного контроля над своими территориями. Проводятся и контртеррористические мероприятия по освобождению захваченных заложников и отражению атаки террористов. Руководитель ГУР видит определенные трудности, ведь боевые действия набирают обороты, а врагов у еврейского государства большое количество.

"Ситуация угрожающая", — заявил он.

Буданов отметил, что кроме ситуации на юго-западе страны, существует также серьезная угроза на севере Израиля, которая исходит от группировки Хезболла. Она проводит пока провокационные обстрелы, на что вооруженные силы Израиля отвечают эффективным мощным артиллерийским огнем.

"Сейчас ситуация, скажем так, контролируемая для всех: как для Хезболлы, так и для Израиля", — сообщил руководитель ГУР.

Все же он считает, что боевые действия в этой стране способны повлиять на геополитическую ситуацию. Региональные конфликты способны превратиться в мировые.

"Приближаемся к глобальной войне", — заявил Буданов.

Война в Израиле — хронология события

Исламские боевики ХАМАС из Сектора Газа 7 октября начали наземное вторжение на территорию Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не отреагировала решительно, а террористы оказались в населенных пунктах страны. Впоследствии в стране объявили военное положение и начали операцию "Железные мечи".

7 октября премьер Израиля обратился к гражданским в Секторе Газа и призвал мирных жителей срочно покинуть территорию и пообещал превратить локации в руины. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ будет действовать на полную мощность и снесет все объекты террористической группировки ХАМАС.

9 октября Израиль вернул контроль над всеми городами на границе с Сектором Газа. Кроме этого, страна мобилизовала 300 тысяч резервистов.

Напомним, 11 октября стало известно, что Израиль формирует чрезвычайное правительство для войны с ХАМАС. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху возглавит "военный кабинет" вместе с Бенни Ганцем и Йоавом Галлантом.