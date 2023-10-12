Израиль нанес удары по двум аэропортам в Сирии, — СМИ (фото)

По данным журналистов, удары пришлись по аэропортам Дамаска и Алеппо. В СМИ утверждают, что это должно нарушить иранские линии поставок в Сирию.

В четверг, 12 сентября, ВВС Израиля атаковали аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии. Об этом сообщает сирийское государственное издание Arab News.

Согласно сирийским сообщениям, для отражения удара была задействована система противовоздушной обороны. Аэропорты не работают.

Источники сообщили, что удары по аэропортам призваны нарушить иранские линии поставок в Сирию.

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля из Сектора Газа, взяв под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. В ответ Израиль начал против боевиков контртеррористическую операцию.

8 октября в Израиле официально объявили о войне. В действие ввели "пункт 40 Алеф", который не применяли 50 лет.

Как известно, американские власти однозначно осудили нападение ХАМАС на Израиль, пообещав предоставить партнерам всю необходимую поддержку. 8 октября стало известно, что дополнительная помощь уже в пути — Пентагон отправил американский авианосец USS Gerald R. Ford, который считается самым большим в мире, а также крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев в Восточное Средиземноморье.

9 октября Израиль заявил о возобновлении контроля над всеми приграничными городами и впоследствии анонсировал "полную осаду" Сектора Газа.

Ранее Фокус рассказывал о том, кто выступил за и против атаки ХАМАС на Израиль. Исламские страны Иран и Афганистан выступили с радикальным призывом взять Иерусалим, а цивилизованные страны Запада осуждают атаки террористов.

Фокус сообщал, что Израилю грозит война на пять фронтов. А именно — с ХАМАС, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинскими боевиками на Западном берегу реки Иордан.