"Противоречит морали": президент Палестины заявил о необходимости прекращения "израильской оккупации"

По словам главы автономии Махмуда Аббаса, необходимо перейти к политическим действиям и прекратить убийства гражданских лиц с обеих сторон.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что для прекращения "израильской оккупации" и достижения мира необходимо перейти к политическим действиям. Об этом сообщило издание WAFA.

"Мы отвергаем практику убийства гражданских лиц или жестокого обращения с ними с обеих сторон, поскольку они противоречат морали, религии и международному праву", — заявил Махмуд Аббас во время встречи с королем Иордании Абдаллой II.

Он отметил, что нужно отказаться от практик, "связанных с убийством или жестким обращением с гражданскими". Президент автономии призвал к освобождению пленных мирных жителей. Кроме этого, он подчеркнул необходимость "прекратить терроризм поселенцев против народа в палестинских населенных пунктах на западном берегу реки Иордан и вторжение в мечеть Аль-Акса".

По словам палестинского президента, нужно немедленно прекратить тотальную агрессию, оказать медицинскую помощь, обеспечить водой и электроэнергией, и открыть срочные гуманитарные коридоры в Секторе Газа. В частности, он отметил опасность прекращения работы единственной электростанции в Секторе Газа из-за окончания топлива, что может спровоцировать "настоящую катастрофу" для медицинских и гуманитарных служб.

Боевики ХАМАС атаковали Израиль

Утром 7 октября исламские боевики ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По стране выпустили более двух тысяч ракет, после чего началось наземное вторжение.

8 октября Израиль объявил о войне. В частности был введен "пункт 40 Алеф", который не применяли в течение 50 лет. В результате Генштаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получил право предоставить военным полную свободу действий, однако оставляя необходимость армии докладывать политическому руководству страны.

Напомним, 11 октября катарское издание AL Jazeera сообщило, что в Секторе Газа могут быть приостановлены поставки электроэнергии из-за окончания топливных ресурсов на местной электростанции.

12 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что страна приостановила поставки воды, электроэнергии и топлива в Сектор Газа. Власти страны обещали возобновить поставки после того, как боевики ХАМАС освободят израильских заложников.