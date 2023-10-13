Мобилизация в Украине: с какими болезнями теперь призывают в армию
Теперь определенная градация заболевания уже не освобождает от несения военной службы. К примеру, в армию в Украине берут с излеченным туберкулезом.
Не все заболевания предоставляют отсрочку от службы. Недавние изменения стали причиной для дискуссии и разногласий. Некоторые допустили, что под словосочетанием "ограниченно годен" следует понимать, что теперь в армии окажутся люди с такими заболеваниями, как ВИЧ, туберкулез, гепатит и пр. Нововведения перечислены в приказе Минобороны Украины № 490 от 18.08.2023 года.
Какие болезни не освобождают от мобилизации
На военно-врачебной комиссии (ВВК) оценивается общее состояние здоровья. В зависимости от итогов военнообязанного могут отнести к одной из четырех категорий:
- годен к военной службе;
- временно непригоден к военной службе (и должен лечиться);
- ограниченно пригоден (может служить в военное время, но не в мирное);
- негоден к военной службе (такого гражданина снимают с воинского учета).
Сейчас могут мобилизовать граждан с рядом других диагнозов.
Военнообязанных мобилизуют, если:
- есть клинически излеченный туберкулез;
- есть вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
- бессимптомный носитель ВИЧ;
- есть медленно прогрессирующие, либо же непрогрессирующие заболевания крови, даже при некоторых нарушениях функций или редких обострениях (анемия, нарушение свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, прочие заболевания крови и кроветворных органов, нарушения с привлечением иммунного механизма);
- заболевания эндокринной системы с некоторыми незначительными нарушениями функций;
- с кратковременными болезненными проявлениями психических расстройств;
- с невротическими расстройствами, расстройствами, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;
- с медленно прогрессирующими заболеваниями центральной нервной системы и при незначительных нарушениях функций;
- эпизодические нарушения, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций.
Суть в том, что теперь определенная градация болезни уже не станет причиной для снятия с учета, хотя раньше это было возможно. К примеру, в армию берут с излеченным туберкулезом.
Напомним, что в Одессе руководительница врачебной комиссии делала справки с диагнозом "туберкулез" за 1,5 тыс. долларов.
Также сообщалось, что Минобороны обновило список заболеваний призывников для оценки годности к военной службе.