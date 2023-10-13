Уничтожили 1030 оккупантов: враг безуспешно наступает на Авдеевском и Лиманском направлениях (карта)

По данным командования, ВС РФ в течение суток потеряли более 170 единиц техники, среди которой танки, боевые бронированные машины и артиллерийские системы.

Военные РФ продолжают нести потери на войне в Украине. Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали 1030 оккупантов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По состоянию на утро 13 октября общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 285 920 военнослужащих.

Потери россиян в войне по состоянию на 13 октября

личного состава — около 285 920 (+1030) человек

танков — 4931 (+26)

боевых бронированных машин — 9313 (+49)

артиллерийских систем — 6807 (+44)

РСЗО — 811

средств ПВО — 546 (+1)

самолетов — 316

вертолетов — 316

БПЛА оперативно-тактического уровня — 5264 (+17)

крылатые ракеты — 1531

корабли /катера — 20

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 9203 (+33)

специальная техника — 967 (+1)

Какая ситуация на фронте: детали

По данным Генштаба, Вооруженные силы Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.

"Уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — добавляют в сообщении.

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. В общем враг нанес 4 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Сообщается, что авиационным ударам подверглись Поповка, Середина Буда Сумской области; Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области; Северск, Спирное, Веселое, Клищеевка, Андреевка, Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Николаевка, Ольговка, Одрадокаменка, Казацкое, Ульяновка Херсонской области.

"Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", — заявляют в Генштабе ВСУ.

Известно, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

По данным Генштаба, на Купянском направлении украинские воины отбили 5 атак врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области.

Купянский отрезок на карте DeepState

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки, юго-западнее Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области, где наши защитники отбили более 5 атак врага.

Лиманский отрезок на карте DeepState

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время, на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако, как отмечают в Генштабе, безуспешно. Украинские военные отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Авдеевский отрезок на карте DeepState

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Марьинское направление на карте DeepState

"На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел", — добавляют в заметке.

На Запорожском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области. На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 — по пунктам управления и 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделениями ракетных войск поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления противника", — заявили в Генштабе ВСУ.

Напомним, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко сообщил, что ВС РФ поставили цель достичь стратегических успехов на фронте, именно поэтому оккупанты пытаются взять в кольцо Авдеевку Донецкой области.