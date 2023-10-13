Второй фронт в Израиле: Тегеран дал подробный комментарий об участии Ирана в войне

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что если Израиль продолжит блокаду Газы и "военные преступления" против палестинцев, то это вызовет ответную реакцию со стороны "оси сопротивления".

Поддерживаемые Ираном боевики могут открыть новый фронт в войне Израиля против террористов ХАМАС в случае, если блокада Сектора Газа и "военные преступления" израильской армии не прекратятся. Об этом 13 октября заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, сообщает агентство Bloomberg.

"Конечно, в случае продолжения военных преступлений и гуманитарной блокады Газы и Палестины возможны любые варианты и решения со стороны других течений сопротивления", — заявил глава иранского МИД.

По словам дипломата, продолжающиеся "военные преступления" против палестинцев в Газе вызовет ответную реакцию в других региональных центрах, которые были министром названы "осью сопротивления". Амир Абдоллахиан также пояснил, что он имеет в виду под военными преступлениями — это убийства мирных жителей и отключение электричества в Газе.

Журналисты издания отметили, что так называемая "ось сопротивления" — это сеть вооруженных, поддерживаемых Ираном, антиизраильских группировок в регионе, включая ХАМАС в Газе и "Хезболлу" в Ливане. В частности, "Хезболла" является одной из самых мощных военизированных группировок Ближнего Востока. В течение последних нескольких дней группировка вела перестрелки с израильскими войсками на границе с Ливаном, но ситуация не переросла в длительные и масштабные боестолкновения.

Напомним, 12 октября представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга заявил, что евродепутаты не могут осуждать полную блокаду Сектора Газа со стороны Израиля и назвать это "актом террора". По его словам, Израиль находится в ситуации, когда он защищается "на крайне сложном театре боевых действий".

В свою очередь президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о недопустимости практики убийства гражданских лиц или жестокого обращения с ними с обеих сторон. Политик убежден, что необходимо перейти к политическим действиям для достижения мира и прекращения "израильской оккупации".