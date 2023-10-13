Мобилизация в Украине: что должна содержать повестка о вызове в ТЦК

Повестка должна быть выписана на военнообязанного и подписана руководителем ТЦК. Документ не могут вручить через мессенджеры, SMS, или звонком, отметила адвокат.

Во время всеобщей мобилизации военнообязанным мужчинам могут вручить повестки. Адвокат Наталья Сабатюк заявила, что заполнение документа на месте является незаконным. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Если повестку выписывают при вас — это нарушение!" — сказала она.

Она отметила, что пустую повестку при военнообязанном могут заполнять только в присутствии председателя Территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП), который лично выписывает документ или вручает его.

Где могут вручить повестку

По словам адвоката, повестку могут вручить на улице или блокпосте. Однако она должна быть выписана на военнообязанного и подписана руководителем ТЦК, к которому он приписан.

Кроме этого, при вручении повестки нужно:

проверить полномочия представителя ТЦК;

сверить повестку на соответствие утвержденной форме;

при наличии нарушений записать их в расписку и сфотографировать.

Сабатюк отметила, что повестку не могут вручить через сообщение с помощью различных мессенджеров, SMS, или звонком, поскольку это не предусмотрено украинским законодательством. Также фейковыми являются вручения повесток через "Дія".

Как должна выглядеть повестка

Документ должен содержать:

название "Повестка";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дату распоряжения ТЦК и СП о явке военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦК и СП для явки;

наименование должности и инициалы и фамилия руководителя ТЦК и СП, который выдал повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП;

дату выдачи повестки;

мокрую печать ТЦК и СП.

Кто может вручить повестку

В соответствии с украинским законодательством повестку вручить могут:

представители военкомата, органа Службы безопасности Украины, подразделения Службы внешней разведки;

представители органа местного самоуправления;

руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;

управляющие многоквартирных домов.

Напомним, в Министерстве юстиции заявили, что сотрудники ТЦК и СП не имеют права проверять документы граждан на улицу. Тогда как правоохранители не могут вручать повестки военнообязанным.

Адвокат Марина Бекало рассказала, что для того, чтобы военнообязанных вызывали в ТЦК и СП в телефонном режиме или через электронную почту, нужно внести соответствующие изменения в правила воинского учета.