Путин заявил о готовности РФ выступить посредником между Израилем и ХАМАС (видео)

Российский президент Владимир Путин во вторжении боевиков ХАМАС в Израиль обвинил США. По его словам, главной задачей является остановка кровопролития на Ближнем Востоке.

В пятницу 13 октября российский президент Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова стать посредником между Израилем и исламскими боевиками ХАМАС. Об этом он сообщил на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Кыргызстане, передает издание Mash.

"Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании", — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что в Израиле возникла масштабная трагедия, которая якобы является итогом "провальной политики США на Ближнем Востоке", чья "однобокая линия заводила ситуацию в тупик". Также Путин подчеркнул, что Израиль подвергся беспрецедентной атаке, а потому имеет право защищаться. Кроме этого, он заявил о необходимости создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, которая будет существовать в мире и безопасности с Израилем.

Владимир Путин добавил, что наземная операция в Секторе Газа с использованием тяжелой техники несет серьезные последствия для всех сторон, тогда как конфликты должны решаться мирным путем. Он подчеркнул, что сегодня главное — остановить кровопролитие на Ближнем Востоке.

Боевики ХАМАС атаковали Израиль: что известно

7 октября исламские боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали Израиль. По стране выпустили более двух тысяч ракет. ХАМАС начал наземное вторжение в страну. 8 октября Израиль объявил о войне. Был введен "пункт 40 Алеф", в результате ЦАХАЛ получил право предоставить военным полную свободу действий.

10 октября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Черняк сообщил, что руководство РФ знало о том, что боевики ХАМАС готовили нападение на Израиль. По его словам, Москва передала ХАМАС вооружение, которое военные РФ захватили во время боев в Украине.

В тот же день стало известно, что российские хакеры объединились с ХАМАС для того, чтобы атаковать сайты израильских государственных органов и СМИ. Речь шла о DDoS-атаках.

Напомним, 9 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке. Он считает, что Россия хочет, чтобы "новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий", что в результате помогло бы Кремлю уничтожить свободу в Европе.