Все решится за сутки: ХАМАС убеждает "Хезболлу" присоединиться к войне, — экс-посол (видео)

По словам дипломата Игоря Осташа, не следует путать ливанское правительство и организацию "Хезболла". Сейчас официальная власть делает все возможное, чтобы не быть втянутым в войну в Израиле.

Война в Израиле может значительно расшириться, если к боевым действиям присоединится ливанская "Хезболла" или другие военные прокси-формирования. Об этом рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ливане в 2016-2022 годах Игорь Осташ.

Он сообщил, что сейчас, по его данным, в Ливане находится министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан, который встречался с премьер-министром Ливана, руководством "Хезболлы" и ХАМАСа.

"В Бейруте находится часть руководства ХАМАСа, это очень важный фактор. ХАМАС пытается убедить "Хезболлу" присоединиться к войне против Израиля. Существует возможность расширения фронта вокруг Израиля посредством включения групп, находящихся в орбите Ирана. Речь идет о Сирии и Ливане", — пояснил Осташ.

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Однако дипломат отметил, что не стоит путать позицию Ливана и ливанскую боевую группировку "Хезболла". Экс-посол подчеркнул, что Ливан как государство делает все возможное для того, чтобы не быть втянутым в этот конфликт.

"В Ливане сейчас очень серьезный экономический кризис. Ливан не хочет повторения того, что произошло в 2006 году, когда после обстрела "Хезболлой" Израиля, тот зашел в Ливан на глубину более 20 километров, до реки Литани. Тогда была уничтожена очень большая часть инфраструктуры Ливана. Поэтому правительство Ливана сейчас делает все возможное, чтобы не допустить эскалации и вхождения "Хезболлы" в эту войну", — пояснил дипломат.

Экс-посол акцентировал внимание на высказывании министра иностранных дел Ирана, который сделал интересные заявления относительно войны в Израиле. Тот отметил, что ситуация может разворачиваться в зависимости от того, каким образом будет проводиться наземная операция ЦАХАЛа. И здесь, по мнению дипломата, ливанское правительство не сможет остановить "Хезболлу".

По словам Осташа, ждать осталось недолго — все может решиться в течение суток.

"Мы практически на пороге возможной и очень серьезной войны. Все может решиться в течение суток. Мы знаем, что этот разговор об эвакуации граждан планируется на одни сутки, а дальше все возможно. Нереально эвакуировать около миллиона человек и большое количество международных организаций, которые сейчас находятся в Секторе Газа. Поэтому ситуация очень тревожная и хочется надеяться, что здесь победит здравый смысл", — резюмировал Игорь Осташ.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тысячи ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф. Последний раз это произошло 50 лет назад, во время войны Судного дня 1973-го.

На следующий день ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАСа и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Также о присоединении к нападению на Израиль объявили боевики "Исламского джихада".

Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Однако после этого не было принято никаких решений и не предпринято никаких действий.

9 октября ЦАХАЛ вернул под контроль все районы на границе с Сектором Газа. В тот же день вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа, направив свои усилия на командные пункты, дома командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС.

Израиль объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде Сектора Газа.

Ранее Фокус рассказывал о том, кто выступил за и против атаки ХАМАС на Израиль. Исламские страны Иран и Афганистан выступили с радикальным призывом взять Иерусалим, а цивилизованные страны Запада осуждают атаки террористов.

Фокус сообщал, что Израилю грозит война на пять фронтов. А именно — с ХАМАС, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинскими боевиками на Западном берегу реки Иордан.

В то же время президент Палестины, пишет Фокус, заявил о необходимости "прекращения израильской оккупации".