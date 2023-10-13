"Авдеевку пытаются сжечь дотла": ВС РФ штурмуют город четвертые сутки (видео)

По информации главы Авдеевской ВГА, российская армия обстреливает Авдеевку зажигательными снарядами. За сутки по городу нанесли 13 ракетных ударов.

ВС РФ штурмуют позиции ВСУ в Авдеевке Донецкой области. Россияне бросили в бой три бригады общей численностью около 10 тысяч человек личного состава. Об этом заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона.

Непрерывные бои за город продолжаются уже четыре дня. Россияне постоянно ведут артобстрел и наносят авиаудары. За ночь с четверга на пятницу ВС РФ нанесли по Авдеевке 13 ракетных ударов, более 20 ракет были выпущены по позициям украинской армии.

Виталий Барабаш сообщил, что россияне применяют тактику выжженной земли, используя зажигательные боеприпасы.

"Ситуация очень сложная, но контролируемая. У них очень много резервов, надеемся, что уничтожение моста между Ясиноватой и Горловкой осложнит им логистику. Били зажигательными боеприпасами, горит вся Авдеевка, они обстреливают всем, что у них есть. Последние несколько дней бьют по дороге в город", – рассказал Барабаш о ситуации в городе.

Ситуация в Авдеевке

Наступление российских войск на Авдеевку началось 10 октября. По данным Генштаба ВСУ, 13 октября на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать украинскую оборону, но безуспешно. Украинские военные отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Карта боевых действий в районе Авдеевки. 13 октября 2023 года Фото: Deep State

В четверг, 12 октября, Барабаш сказал, что штурм Авдеевки не прекращается ни днем, ни ночью, а россияне "лезут, как тараканы со всех флангов".

По данным журналистов The Washington Post, российская армия штурмует город одновременно с 10-12 направлений. Но четыре батальона ВС РФ уже понесли такие большие потери, что утратили наступательные возможности.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что российские войска используют фосфор в боях за Авдеевку. По его словам, в армейском руководстве решили "забросать все вокруг своим мясом", поэтому кинули в бой большие силы, которые должны взять город численным преимуществом.

Напомним, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что армия РФ поставила цель достичь стратегических успехов на фронте, именно поэтому оккупанты пытаются взять в кольцо Авдеевку Донецкой области.