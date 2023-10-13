"Находимся на пути": в компании Boeing рассказали, когда Украина получит ракеты GLSDB

В Пентагоне утверждают, что задержка поставок Украине управляемых бомб GLSDB связана с проблемами разработки и производства.

Команда Boeing/Saab готовится к передаче первой партии наземных бомб малого диаметра (GLSDB) Силам обороны Украины. Об этом пишет Global Defense со ссылкой на директора по бизнесу компании Boeing Джима Лири.

"Мы находимся на пути к выполнению поставленных правительством задач", — заявил Лири.

Ожидается, что Украина получит управляемые бомбы GLSDB уже этой зимой.

Ранее заместитель помощника министра обороны США Лора Купер объясняла, что задержка поставок связана с проблемами разработки и производства.

Что известно о ракетах GLSDB

Малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB являются совместной разработкой американской компании Boeing и шведской SAAB. Ракета содержит в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.

GLSDB могут наносить удары на расстоянии до 150 километров. Для наведения на цель оружие использует спутниковую систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему.

Стоимость GLSDB составляет около 40 тысяч долларов США.

Напомним, 1 февраля в СМИ появилась информация о том, что США готовят для Украины новый пакет военной помощи на сумму более 2 миллиардов долларов, который может включать в себя ракеты малого диаметра наземного базирования (GLSDB).

Минобороны РФ 28 марта заявило о якобы перехвате системами ПВО управляемой бомбы GLSDB, однако в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины 20 марта отметили, что Пентагон еще не поставил снаряды в серийное производство.