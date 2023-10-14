Военные Израиля ликвидировали лидера ХАМАС, который руководил бойней 7 октября (видео)

ЦАХАЛ продолжает активно бомбить территорию Сектора Газа. Вместе с боевиками ХАМАС гибнут мирные палестинцы — известно о 1900 погибших, из них 614 детей и 370 женщин.

Армия обороны Израиля продолжает наносить широкомасштабные удары по объектам террористической организации ХАМАС в Секторе Газа. В результате ночного налета израильской авиации были ликвидированы десятки палестинских боевиков, в числе которых глава авиационной службы ХАМАС Мерад Абу Мерад, руководивший террористами в ходе атаки 7 октября. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В публикации говорится, что Армия обороны Израиля в ходе авиаудара уничтожила десятки террористических объектов ХАМАСа, а также боевиков организации "Нухба" — элитного подразделения палестинцев, осуществлявших вторжение на территорию Израиля в прошлую субботу. Кроме того, в Газе был убит один из руководителей субботней атаки Мерад Абу Мерад.

"В ходе удара истребители ЦАХАЛа уничтожили Мерада Абу Мерада, возглавлявшего авиационную службу ХАМАСа в городе Газа и в значительной степени отвечавшего за руководство террористами во время субботней бойни", — говорится в сообщении.

Жертвы бомбардировок

В то же время число жертв среди жителей Сектора Газа из-за масштабных авиационных ударов увеличивается. По данным Министерства здравоохранения Палестины, опубликованным The Times of Israel, с начала боевых действий 7 октября в Секторе Газа в результате израильских ударов погибли 1900 палестинцев, еще 7696 получили ранения. Среди погибших — 614 детей и 370 женщин.

В то же время израильская сторона утверждает, что израильские силы уничтожили около 1500 палестинских террористов на территории Израиля.

Напомним, 13 октября израильская сторона начала распространять листовки с призывом эвакуироваться в южную часть территории Сектора Газа. Однако в ООН раскритиковали такие шаги Иерусалима — в организации отметили, что перемещение более миллиона человек приведет к "разрушительным гуманитарным последствиям".

Европа также отреагировала на действия израильских властей. Представитель Евросоюза Жозеп Боррель назвал неприемлемым план Израиля по выселению палестинцев из Газы.

"План эвакуации совершенно, совершенно невозможно реализовать. Представить, что в такой ситуации, как Газа, можно переселить миллион человек за 24 часа, можно только как гуманитарный кризис", — заявил глава европейской дипломатии.