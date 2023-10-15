Украина берет ПВО в аренду на зиму: в Воздушных силах озвучили детали (видео)

Украина планирует арендовать зенитно-ракетные комплексы, чтобы усилить защиту в холодный период. Однако какие именно страны предоставляют подобную услугу — командование не уточняет.

Украина арендует ПВО для усиления защиты неба в холодный период времени. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что противовоздушная оборона имеет большое значение, особенно в отопительный период. Речь идет не только о самих установках, но и о боекомплектах к ним, ракетах.

"Такая практика у нас уже есть. Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите. Никто свою ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что их нет столько в мире, чтобы нам отдать", — заявил спикер Воздушных сил ВСУ.

Игнат подчеркнул, что не собирается раскрывать информацию о странах, предоставивших или предоставляющих Украине системы противовоздушной обороны в аренду.

"Давайте не будем озвучивать, с какими странами. Эта информация чувствительна, особенно наши партнеры не хотели, чтобы мы ее озвучивали", — добавил он.

Энергетический террор России — подготовка Украины

Председатель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 10 октября призвал украинцев и бизнес и уже сейчас готовиться к возможным блэкаутам из-за вероятных массированных атак РФ. В колонке для "Экономической правды" он отметил, что местные власти должны обеспечить автономными источниками питания объекты критической инфраструктуры. Бизнесу, кроме приобретения соответствующих автономных источников питания, Кудрицкий советует подумать об импорте электроэнергии. Простым украинцам он рекомендовал проверить все жилье, и, по возможности, утеплить его.

Ранее Фокус сообщал, что Джо Байден готовится представить план финансирования США, в котором пойдет речь о помощи для Украины и Израиля. Журналисты отметили, что некоторые республиканцы будут выступать против того, чтобы связывать эти поставки для двух государств.

Также стало известно, что украинские бойцы получили установку ПВО Viktor MR-2. Комплекс создан на базе автомобиля Toyota Land Cruiser 70, на котором установлено мощное зенитное 14,5-мм орудие ЗПУ-2. Мобильная установка способна эффективно бороться с различными воздушными целями, включая беспилотники противника.