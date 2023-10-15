Идут в наступление на всех направлениях: Гайдай рассказал, как ВС РФ хотят захватить Донбасс до 2024 года

Бывший глава Луганской ОГА отметил, что россияне используют уже отработанную тактику — после несколько недель наступления смотрят, есть ли у них успехи, после чего подтягивают резервы на определенный участок фронта.

Вооруженные силы Российской Федерации идут в наступление на всех восточных направлениях. Об этом сообщил бывший руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в комментарии "24 Каналу".

"Все понимали, что наступления по всем фронтам будут происходить. Все их ждали, потому что было накануне определенное затишье", — сказал Сергей Гайдай.

Он отметил, что российские военные накапливали резервы личного состава и тяжелой техники. Гайдай отметил, что сейчас враг идет в наступление на всех направлениях — Купянско-Лиманский, Авдеевка, Кременная, Белогоровка. Он считает, что наступление продлится некоторое время, а дальше ВС РФ посмотрят, есть ли у них успехи и сосредоточат основные усилия и будут подтягивать резервы, чтобы развить этот успех. В частности, такую тактику враг использовал неоднократно, и ВСУ знают, как с этим бороться.

По словам Гайдая, в Луганской области Макеевка и Невское являются основными направлениями, где идут тяжелые бои. Кроме этого, враг наносит массированные авиаудары и идет в наступление. Он убежден, что для того, чтобы форсировать реку Жеребец военным РФ нужно выровнять линию фронта через Макеевку — Торское — Ямполовку до Дибровы.

Кроме этого, сложной остается ситуация в Серебрянском лесничестве, что на юге от Кременной. Гайдай рассказал, что оккупанты продолжают наносить массированные артиллерийские обстрелы, которыми пытаются разрушить все защитные сооружения и блиндажи.

Сергей Гайдай добавил, что в районе Белогоровки россияне думают, что смогут легко перерезать линию у Григорьевки и будут развивать наступление, однако ВСУ держат оборону.

Напомним, 14 октября координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, чтонаступление российских военных на Лимано-Купянском направлении не стало сюрпризом для США. По его словам, в США убеждены, что украинские военные отразят атаки ВС РФ.

Аналитики Института изучения войны за 13 октября сообщили, что наступление ВС РФ на Авдеевку Донецкой области провалилось. В частности, аналитики не смогли найти подтверждения о якобы контроле россиян Авдеевским коксохимическим заводом.