"Устроили огненный смерч": ВСУ показали уничтожение российского РСЗО "Ураган" (видео)

За сутки украинские бойцы уничтожили 880 военных Вооруженных сил Российской Федерации и более ста единиц военной техники, уточнили в Генштабе.

Вооруженные силы Украины показали, как эффектно уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Ураган". Видео опубликовали в пресс-службе Сил обороны юга в Telegram.

"Наши воины устроили российскому "Урагану" (РСЗО) огненный смерч! Как это было... феерично..." — говорилось в сообщении.

В ролике видно, как украинские бойцы заметили российскую РСЗО в лесополосе с помощью беспилотного летательного аппарата и нанесли точный удар. После чего военная техника врага загорелась, а в небо поднялся густой серый дым.

Потери Вооруженных сил Российской Федерации

В Силах обороны юга рассказали, что за минувшие сутки 14 октября украинские военные нанесли Вооруженным силам Российской Федерации следующие потери:

29 военных;

четыре пушки;

реактивная система залпового огня "Ураган";

миномет;

станция радиоэлектронной борьбы;

четыре единицы автобронетехники.

Также был уничтожен передовой пункт управления мотострелкового полка и пункт управления БПЛА.

В Генштабе ВСУ в Facebook сообщили, что за 14 октября ВСУ уничтожили 880 российских военных и более ста единиц военной техники. Тогда как с начала полномасштабного вторжения ВС РФ потеряли:

личного состава — около 287770 (+880) чел;

танков — 4948 (+8) ед;

боевых бронированных машин — 9362 (+25) ед;

артиллерийских систем — 6866 (+33) ед;

РСЗО / MLRS — 813 (+2) ед;

средства ПВО — 547 (+0) ед;

самолетов — 317 (+0) ед;

вертолетов — 316 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 5269 (+4);

крылатые ракеты — 1531 (+0);

корабли / катера — 20 (+0) ед;

подводные лодки — 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 9249 (+24) ед;

специальная техника — 976 (+5).

Напомним, 15 октября бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский заявил, что бойцы ОСУВ "Таврия" сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области. Также военные уничтожили БМПТ "Терминатор" и тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек".

14 октября в СБУ сообщили, что центр специальных операций "А" уничтожил 57 образцов военной техники и вооружения ВС РФ. В частности, для этого украинские бойцы использовали дроны-камикадзе.