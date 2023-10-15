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"Российских ударов станет больше": Зеленский предупредил о новых атаках ВС РФ (видео)

Диана Бондаренко
Фото: Офис президента | Владимир Зеленский предупредил о предстоящих обстрелах ВС РФ

Из-за российских бомб в Херсоне выключали свет. Энергетики ликвидировали последствия вражеских ударов по энергообъектам в Херсонской и Донецкой областях, рассказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с приближением зимы увеличится количество российских ударов. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении 15 октября.

"Российских ударов с приближением зимы станет больше — по объектам генерации, по сети. К этому надо быть готовыми", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина максимально усилит противовоздушную оборону. В частности, идет договоренность с партнерами относительно тех шагов в защите, которые ранее не применялись. Также многое будет зависеть от готовности местных властей, подготовительной работы энергетических компаний и операторов связи.

Зеленский убежден, что каждый должен выполнять свою часть защитной работы, чтобы этой зимой российский террор не смог остановить Украину. Он призвал быть максимально устойчивыми и крепкими во всех сферах, так же как на поле боя.

Президент рассказал, что в течение суток в Херсонской и Донецкой областях энергетики и спасатели ликвидировали последствия ударов по энергообъектам. В Херсоне выключали свет из-за российских бомб. Сейчас в городе восстановлены поставки электричества и почти по всему Херсону — водоснабжение. В частности, его нет в десяти домах в Таврическом микрорайоне. Ремонтные работы завершатся в понедельник 16 октября, уточнил Зеленский.

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Напомним, 12 октября глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема способна покрывать обычное зимнее потребление электроэнергии несмотря на все повреждения. Энергетики смоделировали самый холодный день и выяснили, что смогут его пройти, пользуясь импортным током и включая дополнительные энергоблоки, работающие от газа.

В тот же день глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что враг продолжит атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Он считает, что Россия имеет достаточно сил и средств для осуществления ракетных ударов по Украине.