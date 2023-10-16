На юге Cектора Газа ввели временный режим прекращения огня: Израиль это отрицает, — Reuters

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что гуманитарный коридор в сторону Египта будет открыт. Однако на КПП Рафах в ожидании все еще стоят сотни грузовиков с гуманитарной помощью ООН.

Представители США, Израиля и Египта договорились о временном прекращении огня в южной части Сектора Газа с целью обеспечить доставку помощи и обеспечить безопасную эвакуацию иностранцев. В то же время, якобы был открыт гуманитарный коридор на границе с Египтом через КПП Рафах, где застряли сотни грузовиков с гуманитарной помощью от ООН, Турции и других стран. Об этом 15 октября сообщило агентство Reuters.

В материале говорится, что временный режим прекращения огня был объявлен с 06:00 по Гринвичу, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, судя по всему, отрицает наличие соглашения.

"В настоящее время в Секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться", — говорится в заявлении его канцелярии.

Обозреватели пишут, что информации о режиме прекращении огня до 14:00 по Гринвичу и открытии коридора через Рафах предоставили представители египетских спецслужб. Между тем колонна с гуманитарной помощью все еще стоит на КПП, поскольку разрешения на проезд не поступало.

Колонна грузовиков с гуманитаркой в сторону Сектора Газа

Грузовики на КПП Рафах все ще ожидают разрешения на въезд

По этому случаю египетские чиновники заявили, что с их стороны пропускной пункт был открыт, но потом был переведен в нерабочее состояние из-за израильских бомбардировок на палестинской стороне.

Работу гуманитарного коридора отрицает и представитель ХАМАС Иззат Аль-Решик. Он заявил, что сообщения об открытии пограничного перехода Рафах с Египтом или временном прекращении огня не соответствуют действительности.

Ситуация выглядит неопределенной на фоне приезда в регион госсекретаря США Энтони Блинкена. Как сообщил 15 октября канал CNN, американский дипломат встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, после чего пообещал, что пропускной пункт Рафах будет открыт.

"Рафах будет вновь открыт. Мы создаем вместе с Организацией Объединенных Наций, Египтом, Израилем и другими механизм, с помощью которого можно будет получить помощь и доставить ее людям, которые в ней нуждаются", — заявил Блинкен.

Напомним, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец 14 октября сообщил, что израильская сторона объявила о необходимости эвакуировать из Сектора Газа один миллион мирных граждан, однако правительство Израиля за два часа до выезда отменило разрешение. По словам омбудсмена, такая ситуация возникла из-за вопросов с гарантиями безопасности.