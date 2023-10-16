Охотились "коршуны": под Херсоном ВСУ пресекли попытку высадки вражеской ДРГ на островах (видео)

Российское командование опасается закрепления ВСУ на островах в устье Днепра и продвижения в направлении Крыма. Чтобы помешать действиям Сил обороны, присылают диверсантов на надувных лодках.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предупредили о попытке российского командования не допустить массовой высадки подразделений ВСУ на левобережье Херсонщины. Для этого строят фортификационные сооружения по дороге в Крым и продолжают терроризировать гражданское население освобожденного правобережья. Одно из направлений действий ВС РФ — попытка подобраться к Херсону с использованием ДРГ. Как одну из таких ДРГ обезвредили на островах на Днепре показали бойцы роты БПЛА "Коршуны генерала Марченко". Видео удара по российской лодке опубликовано в Telegram-канале представителя Сил обороны "Николаевский Ванек".

В заметке утверждается, что результаты удара — "минус" трое россиян: "2 300 и 1 200 + уничтоженное ведро". Удар — совместная работа бойцов 123 бригады теробороны и сводного отряда групп БпЛА генерала Марченко. Россияне пытались высадиться на островах под Херсоном, говорится в сообщении. Но что-то пошло не так, свидетельствует видео с места событий.

Запись показывает, как надувная лодка с российскими диверсантами движется по проливу между островами к югу от Херсона в устье Днепра. Через мгновение по лодке "прилетает" и поднимается столб дыма. Позже беспилотник осматривает местность: видны остатки лодки и несколько диверсантов, которым удалось выбраться, но есть и ликвидированная вражеская единица.

Бои на Херсонщине: детали

Российские источники, на которые ссылаются аналитики ISW, утверждают, что ВСУ закрепляется на островах под Херсоном и на плацдармах на левом берегу Днепра. Чтобы помешать продвижению Сил обороны, возводят фортификационные сооружения и минируют поля. В частности, рядом с Новой Каховкой заминировали три поля, говорится в сообщении военного обозревателя Константина Машовца.

Между тем в утреннем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 16 октября указано, что враг обстрелял девять населенных пунктов на Херсонщине и Николаевщине. Между тем бойцы ОСУВ "Одесса" поражают российскую артиллерию, склады и штабы на левобережье.

На онлайн-карте боевых действий DeepState не обозначают изменений на линии фронта на Херсонщине. Однако стабильно на левом берегу заметно плацдарм Сил обороны, который тянется от Антоновского моста до Подстепного. Плацдарм имеет ориентировочную длину 14 км и площадь 6,57 кв. м. Острова, возле которых уничтожили российскую ДРГ — западнее моста: они тянутся к Днепровскому лиману.

Ситуация на Херсонщине по состоянию на 16 октября 2023 года Фото: DeepState

Отметим, западные партнеры Украины надеются, что украинская армия добьется существенного продвижения в 2024 году. После этого, предполагают аналитики, станут возможны переговоры с РФ.

Напоминаем, российское командование шестой день пытается взять штурмом Авдеевку в Донецкой области. По подсчетам Bild, россияне потеряли на этом участке фронта 60 бронемашин. Кроме того, предполагают, что погибла треть живой силы ВС РФ, которую бросили в бой на данном участке фронта.