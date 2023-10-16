Мобилизация в Украине: могут ли призвать мужчину с инвалидностью ІІІ группы, — эксперт

По словам эксперта, мобилизации законодательно не подлежат все три группы инвалидности, однако с легкой инвалидностью мужчину могут мобилизовать по его согласию.

Член Национальной ассоциации адвокатов Украины Иван Либерман разъяснил, могут ли мобилизовать людей с инвалидностью ІІІ группы, пишет "Обозреватель".

Эксперт пояснил, что ІІІ группа инвалидности — это легкая инвалидность, которая предполагает незначительные расстройства здоровья, с которыми человек считается пригодным к военной службе.

"Участвовать в боевых действиях можно разными способами. Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду и т. д. То есть служба в войске ВСУ может быть совершенно разной, так называемая альтернативная служба", — подчеркнул адвокат.

По его мнению, мобилизация мужчин с такой группой инвалидности возможна. Тем более, если учесть, как считает Либерман, что еще до войны многие украинцы оформляли данную группу инвалидности ради социальных выплат, льгот, поездок в оздоровительные и реабилитационные медучреждения и т. д.

"Таким образом, многие здоровые люди, у которых нет инвалидности, сейчас будут временно по согласию, а затем и обязательно служить в армии", — подытожил эксперт.

Адвокат обращает особое внимание на то, что любой военнообязанный, в том числе с инвалидностью, не должен игнорировать вручение повестки.

"Если ее вручили, то необходимо явиться в военкомат в указанное время с документами, подтверждающими инвалидность", — рекомендует он.

Что говорит закон

Согласно ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву во время мобилизации люди с инвалидностью не подлежат и считаются временно пригодными к военной службе по состоянию здоровья. При этом группа инвалидности в законе не конкретизируется, поэтому не подлежат мобилизации законодательно все три группы.

Однако в соответствии с ч. 2 этой статьи, в "указанный период" (во время военного положения в стране) лица с ІІІ группой инвалидности могут призываться на службу по их согласию и только по месту жительства. Основанием может служить то, что граждане Украины должны служить в армии согласно действующему законодательству.

Следует отметить, что в Украине во время военного положения сотрудники ТЦК имеют право вручать повестки на улицах, блокпостах, в общественных местах, по месту жительства, работы и т. д. Однако проверять документы граждан они не уполномочены.

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Напомним, ранее Фокусу стало известно о том, кого из студентов отправят на фронт. Повестки будут вручать студентам в академическом отпуске, однако за ними сохраняется право на продолжение академического отпуска по мобилизации.

Кроме того, появился новый законопроект об отмене отсрочек. Теперь предлагается разрешить призыв тех, чье образование не нужно для восстановления экономики.