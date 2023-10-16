"Это позор был бы для меня": Буданов объяснил, почему ждал "прилетов" 24 февраля

23 февраля глава ГУР Буданов вместе с женой переехал жить в свой кабинет. Перед началом полномасштабного вторжения он говорил с руководителем ОП Ермаком, который выразил надежду, что все "обойдется".

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов заявил, что "выдохнул" после того, как начало "прилетать" 24 февраля 2022 года. Об этом он сообщил в подкасте "Украинской правды" "24.02: Реконструкция"

"Дату россияне постоянно переносили. Последние две недели там постоянно они на день, на два оттягивали и оттягивали. Но 23-го числа примерно, кажется, в 14:30 мы четко получили информацию, что в четыре утра будет начало и как именно", — сказал Кирилл Буданов.

Он отметил, что 23 февраля вместе с женой заселился в свой кабинет. Вечером лег, разговаривал с ней и ждал. После чего руководитель ГУР заснул, а примерно в 3:30 руководитель Офиса президента Андрей Ермак позвонил ему и сказал: "Ну вот уже 3:30, вроде бы все спокойно. Может, как-то обойдется?". На что Буданов ответил, что сомневается в этом.

"Для меня, вы должны еще понимать, это же тоже вызов был. Потому что если я как руководитель спецслужбы дал бы неправильный доклад, это позор был бы для меня", — заявил он.

По словам Кирилла Буданова, около 4:20 начались "прилеты", после чего он выдохнул и решил начать работать над "следующими вопросами", которых "появилось столько, что некоторые страны за всю свою историю не переживали такого вала событий".

Напомним, 11 октября бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о своем разговоре с российским президентом Владимиром Путиным в феврале 2022 года перед началом полномасштабного вторжения. По его словам, Путин играл с ним и пытался представить конфликт как ядерное противостояние между Россией и НАТО.

12 октября глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что Украина выбилась из графика, на что повлияли объективные и субъективные причины. Он отметил, что большинство из объяснений составляют государственную тайну и не для публичного обсуждения.