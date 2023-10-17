Мобилизация в Украине: кого из мужчин до 25 лет не могут призвать

Стоит различать понятия "военнообязанный" и "призывник". Для этих категорий существуют разные воинские учеты, рассказал адвокат.

В Украине военнообязанных будут призывать на военную службу пока будет продолжаться всеобщая мобилизация — до 15 ноября. Среди исключений есть непригодные к военной службе мужчины и те, кто имеют отсрочку. Также мобилизовать в армию не могут мужчин до 25 лет, которые не проходили службу. Об этом сообщил юрист и адвокат Ростислав Кравец в комментарии "Факты ICTV".

"Мобилизовать мужчин до 25 лет, которые не проходили службу, запрещено", — сказал Ростислав Кравец.

Он отметил, что таких украинцев могут мобилизовать только с их согласия. Однако мужчин до 25 лет, которые имеют статус военнообязанного, могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины.

Адвокат отметил, что часто путают понятия призывник и военнообязанный и считают, что это одно и то же, однако это не так. Он отметил, что призывники — это лица, которые приписаны к призывным участкам. Такие мужчины подлежат призыву на срочную службу. Военнообязанные — это те, кто находится в запасе для комплектования ВСУ или других военных формирований на особый период и для выполнения работ по обеспечению обороны Украины.

"Для этих двух категорий даже существуют разные военные учеты. То есть отдельный учет для призывников и отдельный для военнообязанных", — заявил Кравец.

В частности, учет для призывников ведут на основании украинского паспорта и удостоверения о приписке к призывному участку. Тогда как для военнообязанных нужен военный билет или временное удостоверение военнообязанного. В результате мужчин до 25 лет, которые не служили в армии, не могут мобилизовать. Однако мужчин от 25 до 60 лет, которые не имеют опыта прохождения военной службы, могут призвать.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что мужчины, которые имеют право на отсрочку, однако которых мобилизовали по собственному желанию, могут проходить службу по месту жительства.

Ранее Фокус писал, что некоторые категории граждан, у которых есть подтвержденные проблемы со здоровьем, могут призвать на военную службу. Речь идет об ограниченно или временно непригодных к службе.