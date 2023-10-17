"Безопасной зоны нет": больница в Газе подверглась авиаудару, сотни жертв (фото, видео)

ЦАХАЛ не подтвердил атаку по больнице в Газе, заявив, что не владеет информацией, чья ракета ударила по медучреждению.

Во вторник 17 октября по больнице Аль-Ахли в Секторе Газа нанесли авиаудар. Об этом сообщило катарское издание Al Jazeera.

Руководитель правительственной медиаслужбы в осажденном прибрежном анклаве Салам Маруф обвинил израильскую армию в том, что та нанесла авиаудар по арабской больнице Аль-Ахли в Газе.

"Новое военное преступление было совершено израильской оккупацией по больнице, в которой находились сотни людей, которые покидали свои дома, а также больные и раненые", — подчеркнул он.

Реакция ЦАХАЛ на обвинения ХАМАС

Издание The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари сообщило, что они не владеют информацией относительно того, чья ракета ударила по больнице. Он отметил, что пока рано говорить, что это был израильский удар.

"Есть много авиаударов, много неудачных ракет и много фейковых отчетов ХАМАС", — сказал Даниэль Хагари.

В Al Jazeera отметили, что больница Аль-Ахли расположена в центральной части Сектора Газа. Бомбардировка больницы вызвала серьезные разрушения, которые не позволяют заведению продолжать работу. По информации журналистов, в медучреждении находились палестинцы, в том числе гражданские, которые были ранены во время предыдущих атак. Кроме этого, больница была приютом для семей, пострадавших от атак Израиля.

Исследователь из Института последипломных исследований Дохи Ибрагим Фрайхат отметил, что в Газе нет ни одного безопасного места.

"Бомбардировка достигает каждого сантиметра Газы, безопасной зоны нет. Эта больница, по которой ударили, находится в районе, куда Израиль приказал людям эвакуироваться. Это якобы безопасная зона", — сказал он.

Количество пострадавших от авиаудара по больнице в Газе

По информации Министерства здравоохранения, под завалами больницы могут находиться "сотни жертв". Также сообщается о по меньшей мере 500 погибших людей.

"В больнице находились сотни больных и раненых, а также людей, которые были вынужденно выселены из своих домов" из-за других израильских ударов", — говорится в заявлении.

В то время 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на палестинские отчеты отметил, что речь идет не о сотнях жертв, а лишь о десятках погибших и раненых.

Война в Израиле: что известно

Утром 7 октября исламские боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный обстрел по территории Израиля. Было выпущено более 2200 ракет. После чего боевики начали наземное вторжение в страну.

8 октября Израиль объявил о начале войны. В стране ввели в действие "пункт 40 Алеф", его не применяли в течение 50 лет. Генштаб ЦАХАЛ получил право предоставить военным полную свободу действий, оставляя необходимость армии докладывать политическому руководству страны.

16 октября американское СМИ со ссылкой на представителей Пентагона заявило, что США отобрали около двух тысяч военных для подготовки, чтобы потом отправиться на Ближний Восток. Соответствующее решение в Минобороны объясняют кризисом заложников, которых захватили боевики ХАМАС.

Напомним, СМИ сообщили, что 13 октября ЦАХАЛ ударил по дороге в Секторе Газа, по которой эвакуировались палестинские беженцы. В результате этого могли погибнуть десятки людей и более 200 — получить ранения.