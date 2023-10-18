"Это нужно": в Пентагоне рассказали, будут ли отправлять Украине новые ракеты ATACMS (видео)

По словам заместителя спикера ведомства Сабрины Сингх, в США не намерены анонсировать содержимое пакетов помощи, но они готовы консультироваться с украинцами относительно того, что им нужно.

Представители Пентагона сообщили, что в настоящее время анонсировать поставки дополнительных дальнобойных ракет ATACMS Украине нельзя. Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Она отметила, что не будет заранее анонсировать содержание будущих пакетов помощи Украине.

"Мы регулярно консультируемся с украинцами относительно того, что им нужно. Но я не собираюсь анонсировать ничего, что может быть включено в будущие пакеты", – отметила представительница Пентагона.

Кроме того, она заявила, что украинцы используют кассетные боеприпасы на поле боя ответственно, отслеживая локации снарядов.

На вопрос журналиста о том, почему США устанавливают разные условия для использования кассетных боеприпасов Израилем и Украиной, заместитель пресс-секретаря Пентагона подчеркнула, что Украина и Израиль ведут две различные войны.

"Украинцы отслеживают использования снарядов для безопасности. Когда они будут освобождать, возвращать свою территорию, это нужно, чтобы избежать жертв среди гражданского населения от не сработавших кассетных боеприпасов", – добавила Сингх.

Напомним, что США передали Украине кассетные ракеты ATACMS. Теперь ВС РФ придется рассредоточить свою авиацию и отвести часть самолетов на аэродромы подальше от линии фронта.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной ATACMS. По его словам, предоставленные Киеву ракеты уже себя показали наилучшим образом.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал момент запуска ракет ATACMS. На кадрах, опубликованных главнокомандующим ВСУ, можно увидеть пуски по меньшей мере трех американских ракет.

ВСУ нанесли удар по аэродрому россиян в Бердянске с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. Несмотря на то, что официальные источники не сообщали о поставках этих ракет, некоторое их количество было тайно отправлено в Украину