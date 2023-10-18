"Не угроза": РФ будет патрулировать небо над Черным морем самолетами с "Кинжалами", — Путин (видео)

По поручению Владимира Путина Россия начинает на постоянной основе патрулирование воздушного пространства над Черным морем.

Оккупационные силы России будут осуществлять патрулирование над Черным морем с помощью самолетов, оснащенных ракетами "Кинжал". Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

"По моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем", — сказал он.

По словам Путина, вражеские самолеты МиГ-31 должны быть вооружены комплексами "Кинжал", которые имеют дальность более 1000 км.

Также диктатор заявил, что такое патрулирование над Черным морем не является угрозой от России, однако страна-агрессор все же будет "осуществлять визуальный контроль с помощью оружия".

Удары ВСУ по российским объектам в Крыму: детали

Напомним, 22 сентября в штаб Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе в Крыму прилетели ракеты. Удар был нанесен во время проведения совещания руководящего состава российского флота. В Министерстве обороны РФ заявили об атаке крылатыми ракетами и БПЛА.

Британские СМИ заявили, что для атаки были использованы крылатые ракеты Storm Shadow. Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов сообщил, что в результате удара погибли и были ранены руководители российского штаба Черноморского флота.

В ночь на 13 сентября по Севастопольскому морскому заводу в Севастополе был нанесен ракетный удар. Был поражен большой десантный корабль "Минск".

На фоне этого россияне начали перемещать свои корабли из бухты во временно оккупированном Севастополе.