Будущее бронетанковых войск: армия Австралии выбрала новейшую БМП AS21 Redback

При создании бронемашины разработчики особое внимание уделили броне, которая обеспечивает защиту от различных угроз, включая подкалиберные снаряды.

Южнокорейская компания Hanwha Defense на выставке Aerospace and Defense Exhibition в Сеуле представила новейшую боевую машину пехоты AS21 Redback. Как сообщили 18 октября обозреватели Army Recognition, эта машина была недавно выбрана австралийской армией для замены устаревших гусеничных бронетранспортеров M113AS4.

Еще в июле правительство Австралии объявило о выборе AS21 Redback в качестве главного претендента на замену устаревших БТР. Таким образом Австралия стала первой страной, которая обеспечила свои сухопутные силы передовыми машинами производства Южной Кореи.

Что известно о AS21 Redback

Южнокорейская БМП AS21 Redback представляет собой следующее поколение гусеничных бронемашин в котором реализовано множество передовых технологий. Это и превосходная огневая мощь, и усиленная защита, и впечатляющая мобильность.

Особо следует отметить интегрированную систему Vectronics System, которая обеспечивает бесперебойный обмен информацией между прицелами, датчиками слежения, системами связи, бортовым вооружением, башнями, системой активной защиты (APS) и органами управления машины.

Боевая машина пехоты AS21 Redback

Управление осуществляет центральный компьютер, обрабатывающий данные с камер наблюдения и других систем контроля.

AS21 Redback имеет классическую компоновку и состоит из корпуса, башни и силовой установки. Приоритетным направлением в конструкции корпуса является защита — БМП оснащена модульной защитой от различных угроз, включая мины, взрывных устройств IEDs и даже подкалиберных снарядов.

"Такая адаптивность обеспечивает возможность использования машины в условиях различных угроз", — отметили обозреватели.

Что касается вооружения, то AS21 Redback оснащен двухместной башней с 30-мм автоматической пушкой Bushmaster MK44S, 7,62-мм пулеметом, восемью 76-мм многоствольными дымовыми гранатами и двумя пусковыми установками для ракет SPIKE LR2.

Кроме того, на БМП может быть опционально установлена система дистанционного вооружения EOS R400S Mk2 HD или R150, а также противотанковые управляемые ракеты Javelin.

Ранее сообщалось, что в Украине на передовой были замечены редкие БМП-1ТС. Впервые эти машины были представлены на военном параде в Киеве в 2021 году, но теперь же машины направились на поле боя в составе украинской 5-й штурмовой бригады.