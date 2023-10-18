Бронь от мобилизации: в каких случаях ФЛП могут освободить от призыва себя и работников

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и физлица-предприниматели не указаны в перечне тех, кто может получать бронь. Однако, как объяснил адвокат Ростислав Кравец, это возможно при определенных условиях.

Физические лица-предприниматели не определены в перечне тех, кто может получить бронь от мобилизации в Украине для себя или своих работников. Имеют ли они на самом деле такую возможность, в комментарии медиа "Факты" рассказал юрист и адвокат Ростислав Кравец.

Как объяснил правозащитник, ФЛП все же могут получить бронь, но при определенных условиях. Речь идет о случаях, когда предприниматель и его работники выполняют оборонный заказ. Также это возможно, если бизнес выполняет заказы для органов местной власти или военных администраций, которые нужны для поддержания обороноспособности Украины.

Как можно получить бронь?

По словам юриста, забронировать себя или работников предприниматели могут в соответствии с действующим законодательством.

"Однако ФЛП должен быть связан с выполнением задач, связанных с защитой территориальной ценности и выполнением соответствующих задач оборонного характера", — подчеркнул Кравец.

Он отметил, что предприниматели и их работники имеют право на бронь, если занимаются обороноспособностью Украины.

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