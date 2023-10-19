Отомстили за ATACMS: в Воздушных силах прокомментировали ночной обстрел "Искандерами"

Россияне стали чаще применять "Искандеры" для ракетных обстрелов украинских городов. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, массированная атака 19 октября — российский ответ на удары ВСУ по аэродромам Луганска и Бердянска.

В ночь на 19 октября российские войска совершили массированную воздушную атаку на украинские города с применением баллистических ракет "Искандер-М". Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, с чем это может быть связано.

Как известно, россияне нанесли удары по различным объектам в Украине, включая промышленные, инфраструктурные, гражданские и военные цели.

Враг атаковал восточные и юго-восточные области Украины 8 ракетами и 9 ударными беспилотниками. Внимание привлекает то, что россияне стали чаще применять "Искандеры".

По словам Игната, использование россиянами баллистических ракет "Искандер" можно объяснить ответом на удары Вооруженных сил Украины по аэродромам оккупированных Луганска и Бердянска.

Спикер отметил, что это типичная реакция оккупантов на их собственные промахи. Также он отметил, что силам ПВО удалось сбить только одну управляемую ракету X-59.

По его словам, сбивать баллистику достаточно непросто, ведь против такого типа ракет Украине нужны средства, которых "у нас, к сожалению, мало".

"Это, в частности, тот самый Patriot, который прекрасно справляется как с "Кинжалами", так и с "Искандерами", — подчеркнул Игнат.

Ракетные удары ATACMS по Бердянску и Луганску: что известно

Ночью на 17 октября Силы обороны нанесли удары по захваченным ВС РФ аэродромам в Бердянске и Луганске. По данным Сил специальных операций ВСУ, в результате атаки были уничтожены девять вражеских вертолетов. Также российские оккупанты потеряли технику, установку ПВО и склад боеприпасов.

Впоследствии в соцсетях появилось фото остатков ракеты, которая попала в аэродром в оккупированном Бердянске. Сообщалось, что на месте удара обнаружили кассетную часть М74 от ракеты ATACMS.

Напомним, позже OSINT-аналитики опубликовали снимок обломков ракеты в Бердянске. Они отметили, что аэродром был атакован MGM-140A ATACMS.