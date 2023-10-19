"Боятся": российские вертолеты Ка-52 начали атаковать издалека, — Штупун

По словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, в связи с новой тактикой российских военных эффективность действия вертолетов снижается в разы.

Благодаря успешным операциям Вооруженных сил Украины, включая эффективное противодействие воздушным угрозам, российские вооруженные силы принимают в использование разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, которые могут оперировать на безопасном расстоянии, не проникая в зону действия украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире "Радио Свобода".

"На данном этапе мы их уничтожаем ракетными ударами. Враг сейчас не залетает в зону действия нашей ПВО. Потому что достаточно профессионально наши воины научились их сбивать. Поэтому враг бьет издалека. Эффективность тех вертолетов на большой дальности гораздо ниже, чем если бы они подлетали ближе. Россияне просто боятся сейчас", — заявил он.

Характеристики вертолета Ка-52

Российский боевой вертолет Ка-52 выполняет целый спектр задач. Авиационная техника осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Он является фактически продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула".

Эта модель ударного вертолета считается лучшей в ВКС РФ. Оборудован радарной системой "Арбалет". Вертолет имеет бронированную капсулу для экипажа. Способен развивать максимальную скорость в 350 км/ч. Начало эксплуатации — 2008 год.

В СтратКом ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины в ночь на 17 октября нанесли удары по вертолетам Вооруженных сил России и оборудованию аэродромов возле оккупированных Луганска и Бердянска.

Ранее местные Telegram-каналы сообщали, что в оккупированном Бердянске прогремела серия взрывов.

Позже в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны уничтожили два вертолета ВС РФ.

Напомним, 16 октября сообщалось, что ВСУ уничтожили российский блокпост возле поселка Графовка Белгородской области.