Атаки на Крым: командование ЧФ РФ прячет корабли после ракетных ударов ВСУ

Корабли ЧФ России могут быть переведены на причалы, расположенные на расстоянии около тысячи километров от границ Украины. Однако те, которые там не поместят и останутся в Крыму, будут достижимы для украинского оружия.

Российские власти пытаются скрыть корабли ЧФ, которые могут попасть под удары ракет Сил обороны Украины. В связи с этим ряд кораблей переведен как можно дальше от оккупированного полуострова. Между тем те морские суда, которые вывести не успели, находятся в пределах досягаемости трех видов украинского оружия. О деталях ситуации в Крыму говорится на портале "24 канал".

В статье на портале приводятся заявления ряда украинских чиновников из силовых и оборонных структур, а также экспертов. Спикеры рассмотрели ситуацию в Крыму с разных точек зрения. В частности, рассказали, чем именно ВСУ могут достать до портов ЧФ РФ и где именно за пределами полуострова решили спрятать российские военные корабли.

Сейчас российское командование, отметив возможности Сил обороны, отвели корабли ЧФ РФ в порт в Новороссийске, пояснил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Именно здесь пришвартовали фрегаты (2 ед.), дизельные подводные лодки (3 ед.), большие десантные корабли (5 ед.), несколько малых ракетных кораблей, рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Пять из 13 крупных кораблей выведены из строя, два из них уничтожены полностью. Можем утверждать, что одна подводная лодка не подлежит восстановлению после атаки", — напомнил морской офицер о потерях ЧФ РФ в течение 600 дней войны.

Однако есть определенные проблемы, отметил военный эксперт Андрей Рыженко — малое количество причалов для всех судов, которые нуждаются в защите. Поэтому, прогнозирует, могут начать использовать порты в оккупированной россиянами Абхазии.

Также Рыженко отметил, что далеко не все корабли ЧФ РФ можно перевести в другие порты — все не поместятся. Поэтому на суда, оставшиеся в Крыму, могут ожидать следующие угрозы:

ракетные береговые комплексы "Гарпун"(дальность — от 90 до 300 км);

ракеты Storm Shadow(дальность до 300 км);

воздушные дроны и морские беспилотники(достают до Крыма, как свидетельствует рассказ главы СБУ Василия Малюка).

Отметим, в сети можно отыскать информацию о портовых возможностях Абхазии. В частности, там есть три порта — Сухумский, Очамчирский, Пицундский, и три портопункта — Новый Афон, Гудаута, Гагра. В то время как на восточном побережье Черного моря РФ имеет семь портов разного размера: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Тамань, Тупсе. Расстояние до Украины — до 1 тыс. км.

Порты, куда РФ может отвести флот из Крыма Фото: Google Maps

Взрывы в Крыму: детали

Отметим, во время воздушной тревоги 18 октября в Севастополе город оказался под ударом беспилотников, пояснила местная оккупационная администрация. Заверили, что все дроны сбили. Однако в сети опубликовали фотографию с дымом над возможным местом попадания. При этом указывается, что местность — село Сахарная Головка, где расположена одна из воинских частей ВС РФ.

Между тем российские власти пытаются как-то защитить военные корабли, которые остались в Крыму. Для этого планируют использовать тренированных дельфинов — об этом рассказал OSINT-расследователь, изучив спутниковые фотографии запасной военной базы ЧФ РФ.

Тем временем украинская разведка решила напомнить о судьбе командующего ЧФ адмирала Виктора Соколова. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов пояснил, что доподлинно не известна судьба адмирала, который мог попасть под удар по штабу флота в Севастополе 22 сентября. Как минимум, точно ясно, что он имеет проблемы со здоровьем.

Напоминаем, 17 октября стало известно о попадании Сил обороны по аэродромам ВС РФ за 100 от линии фронта. В результате удалось уничтожить около девяти вертолетов, говорится в отчете Генштаба ВСУ. После этого в Министерстве обороны США заявили, что Украине предоставлены ракеты ATACMS, которые способны поразить цель как раз на указанном расстоянии.