Подтверждает геолокация: OSINT-аналитики показали новый плацдарм ВСУ на Херсонщине (карты)

Командование ВС РФ активно обстреливает местность в 6 км к востоку от Олешек на левобережье Херсонщины, свидетельствуют кадры, изученные расследователями. При этом военные рассказывают, что именно там ВСУ удалось пленить российского офицера.

19 октября аналитики института изучения войны (ISW) признали, что ВСУ могут иметь новый плацдарм на левом берегу Днепра неподалеку от Олешек. OSINT-расследователи проанализировали видео российских военкоров и утверждают, что бои действительно ведутся на левобережье. Кроме того, в своих сообщениях россияне утверждают, что бойцы Сил обороны сумели взять в плен офицера ВС РФ. О деталях ситуации на Херсонщине говорится на портале "Важные истории".

В статье ссылаются на геолокацию видео, опубликованных военкорами РФ 18 октября. Смогли выяснить две точки, где происходил бой — возле железнодорожного моста на реке Верхняя Конка и на окраине села Пойма. Расстояние до плацдарма ВСУ под Алешками — около 6 км.

Местность к востоку от Олешек на Херсонщине Фото: Google Maps Фото: DeepState

На кадрах, снятых возле Конки, виден фрагмент железнодорожного моста, который проходит над водой. Ширина русла в данной точке — около 46 метров. В 1 км позади — разрушенный в первые дни войны Антоновский железнодорожный мост, длиной 500 м.

Мост через Верхнюю Конку Фото: Скриншот Мост через Верхнюю Конку на Google maps Фото: Google Maps

В 2 км впереди — окраины поселков Пойма и Песчановка. Через населенные пункты идет дорога, которая соединяет Олешки и Новую Каховку и идет над самым берегом Днепра.

Окрестности поселков Пойма и Песчановка на Херсонщине Фото: Twitter / 99Dominik_

Между тем в заметке 18 октября один из военкоров РФ отметил, что перед атакой на Херсонщине ССО ВСУ захватили в плен российского офицера. Командование планирует бросать на плацдарм, как в "мясорубку", подразделения "Шторм" ВС РФ. Другой военкор 19 октября указал, что россияне пытаются остановить продвижение Сил обороны с помощью ракет "Искандер".

События на Херсонщине: сообщения военкоров РФ Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ за 18 октября указано, что российское командование начало обстреливать населенный пункт Песчановку. Официальных сообщений о новом плацдарме на левом берегу Днепра не было.

Контрнаступление на Херсонщине: детали

Отметим, президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ, по его мнению, начали контрнаступательные действия на левобережье Херсонщины. При этом в одном из предыдущих заявлений он сообщил, что уже победил в войне и ждет приглашения к мирным переговорам со стороны Украины.

Между тем на сегодня информацию о событиях на Херсонщине подтверждаются только российской стороной. Сообщают, что бьют по местности возле Песчановки управляемыми авиабомбами. В то же время территорию правобережья обстреливают снарядами, заполненными не взрывчаткой, а агитационными листовками, рассказал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Напоминаем, с 10 по 16 октября продолжались попытки подразделений ВС РФ штурмовать город Авдеевку к северо-западу от Донецка. ВСУ остановили попытки врага продвинуться вперед, при этом удалось обезвредить бригаду живой силы и почти сотню единиц бронетехники.