"Бумаги не пожалели": ВС РФ ударили по Херсонщине снарядом с неожиданным содержимым (фото)

Российское войско запустило снаряд, который должен был передать послание украинским бойцам. Председатель ОВА Александр Прокудин продемонстрировал "ударное" сообщение, в котором враг даже пожелал украинцам "успеха".

Related video

19 октября российские оккупанты выпустили по правобережной части Херсонской области снаряд с неожиданным наполнением. Вместо боеприпасов вокруг рассыпались вражеские агитки. Деталями поделился председатель областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, удар был направлен на сознание украинских бойцов. В послании от врага говорилось, что ВСУ воюют за интересы США и должны сделать "правильный выбор". Таким, по мнению захватчиков, является "воссоединение с братским народом" и совместная борьба против "фашизма". В качестве примера для подражания авторы "агитпрома" вспомнили "дедов и прадедов".

"Вот как еще объяснить фашистам, что они и есть фашисты?! Что ж, бумаги не пожалели. Для разжигания костра сгодится", — написал Прокудин.

Глава Херсонской ОВА отметил, что это обращение от оккупантов было более грамотно написано. Он предположил, что вскоре россияне смогут овладеть украинским языком.

Агитка со снаряда ВС РФ Фото: Александр Прокудин / Telegram

Напомним, 18 октября российские пропагандисты заявили, что Силы обороны зашли на левобережную часть Херсонской области. В стране-агрессоре предположили, что наступление может быть призвано отвлечь внимание ВС РФ от других частей фронта.

19 октября Генштаб ВСУ в своей сводке намекнул на продвижение защитников на ныне захваченном левобережье.