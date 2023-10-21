"Впервые в мире": в Киеве создали физическую защиту энергообъектов, — КГВА

Прошлой зимой российские военные повредили две трети энергетических мощностей Киева. Магистральные сети готовы к передаче увеличенных объемов электроэнергии, рассказали в КГГА.

Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что впервые в мире в Киеве выстроили сооружения физической защиты энергообъектов. Об этом он сообщил в интервью ТСН.ua.

"Враг лишь временно оставлял Киев в покое. Столица Украины была, есть и будет одной из приоритетных целей агрессора. Поэтому стоит быть готовыми к любым сценариям", — сказал Сергей Попко.

Он отметил, что прошлой зимой российские военные повредили две трети энергетических мощностей столицы, однако во время теплого периода этого года над восстановлением и защитой объектов работали энергетики, коммунальщики и строители. По словам Попко, кроме беды, прошлогодняя зима принесла украинцам опыт. Также 24/7 работали тысячи специалистов для того, чтобы подготовить "изуродованную" энергосистему к нынешнему отопительному сезону.

Попко со ссылкой на "Укрэнерго" отметил, что зимние увеличенные объемы электроэнергии готовы передавать магистральные сети. Для этого впервые в мире были выстроены сооружения физической защиты энергообъектов и подготовлены схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий.

Кроме этого, Киев получил помощь от зарубежных партнеров — USAID предоставили энергетическое оборудование, трубопроводы теплосетей и генераторы, а UNICEF обеспечили Украину генераторами для артезианских скважин. Также Киев получает помощь от Праги, Парижа, Мюнхена, Риги, Будапешта, Барселоны, Гамбурга, Оденсе, Тампере.

"Наша самая главная сила не в оборудовании, а в единстве. Только консолидация усилий всех — ВСУ в лице сил противовоздушной обороны, власти, энергетиков, коммунальных служб и каждого киевлянина поможет разрушить намерения врага этой зимой!" — добавил Сергей Попко.

Напомним, 15 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты увеличат количество ударов по объектам генерации с приближением зимы. По его словам, Украина усилит противовоздушную оборону, в частности для этого идут договоренности с партнерами.

19 октября генеральный директор компании "ДТЭК Киевские региональные электросети" Виталий Шайда рассказал о новом программном продукте, который будет управлять графиками отключений электроэнергии и обеспечит равномерное отключение света. В частности, этот программный продукт будет подсказывать диспетчеру, что и когда нужно включать и выключать.