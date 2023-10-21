В Газу въехали грузовики с гуманитарной помощью: палестинцы недовольны (видео)

Через пропускной пункт в Газу въехало 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Им разрешили двигаться в район между Египетскими воротами и Палестинскими воротами, рассказали журналисты.

В Сектор Газа отправили гуманитарную помощь через пункт пропуска "Рафах", который открыли утром 21 октября. Об этом сообщило катарское издание Al Jazeera.

"Пограничный пункт "Рафах" между Египтом и Газой открылся, и туда начали поступать грузовики с гуманитарной помощью", — говорилось в сообщении.

Издание отметило, что в Газу доставили 20 грузовиков с гуманитарной помощью. В частности, грузовикам разрешили двигаться в район между Египетскими воротами и Палестинскими воротами. Также помощь планируют перегрузить на транспорт ООН и отвести на их склады, откуда распространять по Сектору Газа.

По словам доцента кафедры Ближнего Востока в Университете Хамада Бин Халифы в Дохе Марка Оуэна Джонса, такое количество помощи является "абсолютно незначительным".

"Около 100 000 тонн помощи хватит, чтобы содержать полмиллиона человек в течение недели. Если принять во внимание, что в Газе два миллиона человек и лишь часть этой помощи проходит, что это даст?" — сказал он.

Он отметил, что важно получать гуманитарную помощь, однако "проблематично" воспринимать это как победу Газы, ведь в городе уже исчерпаны запасы. 20 грузовиков с помощью смогут поддержать определенный уровень "облегчения страданий".

СМИ заявило, что грузовики с гуманитарной помощью не содержат горючего, тогда как в Газе пять больниц полностью перестали функционировать, а еще две работают с низким запасом топлива.

В издании "Эдиот ахронот" рассказали, что переход будет работать до 16:00. Зато по информации корреспондента CNN, который находился на месте, пропускной пункт "Рафах" вскоре закрылся после того, как через него проехало 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

Гуманитарная помощь для Газы: что в нее входит

По сообщению Всемирной организации здравоохранения, гуманитарная помощь для Газы содержит лекарства и другие медицинские средства против травм для 1200 человек, портативные травматические сумки для стабилизации на месте для 235 раненых. Поставки также включают лекарства, в частности для людей с хроническими заболеваниями, для 1500 человек, основные лекарства и средства медицинского назначения для 300 тысяч человек, которые доставят в течение трех месяцев. Также поставки ВОЗ содержат хирургические инструменты и оборудование для тысячи человек, дезинфицирующие средства, антибиотики, цистерны с водой и палатки.

"ВОЗ сотрудничает с обществами Красного Полумесяца Египта и Палестины, чтобы обеспечить безопасное прохождение этих критически важных материалов и их доставку в больницы и медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

В ВОЗ сообщили, что поставки гуманитарной помощи вряд ли удовлетворят потребности местных жителей, поскольку "военные действия продолжают расти".

Напомним, 17 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Израиль разрабатывали совместный план по поставке гуманитарной помощи, которую предоставят другие страны, в Сектор Газа. По его словам, Израиль обеспокоен, что исламские боевики ХАМАС могут использовать гуманитарную помощь.

14 октября Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о необходимости эвакуировать из Сектора Газа миллион гражданских граждан, однако затем разрешение отменили. В частности, из Газы должны были вывезти более 200 украинцев.