"Остаться где угодно": Подоляк рассказал зачем Путину оккупированные территории Украины (видео)

По мнению советника главы ОП, Путин больше не скрывает, что не намерен соблюдать международное право и хочет доминировать в новых правилах, где есть насилие.

Путин хочет сохранить контроль над любой частью оккупированных территорий Украины, чтобы уменьшить интенсивность конфликта и начать определенные переговоры на выгодных для Кремля условиях. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

"Для Путина сегодня главное — частично остаться на оккупированных территориях — где угодно остаться. И перевести эту войну в конфликт меньшей интенсивности, где можно будет проводить определенные переговоры, так же как было после 2014 года, только с другими условиями", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что в этих планах кремлевского диктатора есть два плохо скрытых желания.

Во-первых, позиция Путина по отношению ко всему миру изменилась после аннексии Крыма и начала АТО на Донбассе.

"Если после 2014 года Путин пытался выдавать себя за политическую персону, которая принимает глобальные правила игры и придерживается международного права, то после начала полномасштабного вторжения Путин хочет, чтобы ему позволили не считаться с международным правом в полном объеме этого слова", — пояснил Подоляк.

Во-вторых, Путин хочет, чтобы ему позволили доминировать в новых правилах, где есть насилие и возможность использовать его, как инструмент влияния на тот или иной регион.

Напомним, эксперт рассказал, что Путин не намерен останавливать войну против Украины несмотря на якобы миролюбивую риторику ее президента Владимира Путина в Пекине. Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Ранее Фокус писал, что популярность президента РФ в Израиле резко снизилась. По словам доктора Самуэля Барнаи, в последние недели Кремль резко критиковал Израиль в связи с событиями в Газе. Теперь многие израильтяне больше не поддерживают Путина.