Ночной обстрел Украины: в Воздушных силах рассказали о результатах работы ПВО (инфографика)

По данным Воздушных сил, в ночь на воскресенье российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками, управляемыми авиационными и зенитными ракетами. Силы ПВО уничтожили шесть дронов и управляемую Х-59, которую сложно перехватить.

Украинская ПВО уничтожила шесть БПЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59, которыми в ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Украину. Об этом сообщают в Воздушных силах.

Как отмечается в сообщении, зафиксировано восемь пусков ракет С-300 из Белгородской области и оккупированной территории Донецкой области, тогда как управляемую авиационную ракету Х-59 запустили с самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной территории Запорожской области.

Также, по информации Воздушных сил, за прошедшие сутки на юге страны уничтожено три ударных БПЛА типа "Ланцет".

Кроме того, российская армия запустила два БПЛА неопределенного типа с северного направления и три ударных дрона типа Shahed из района мыса Чауда в Крыму.

Над Украиной сбили управляемую авиационную ракету и 6 ударных беспилотников

Почему Х-59 так сложно перехватить: детали

Напомним, обозреватели Bulgarian Military ранее писали, что российская авиация 16 октября нанесла удар по Украине, запустив пять крылатых ракет Х-59. Благодаря мастерству украинских операторов средств ПВО удалось сбить две из них. В связи с этим эксперты предупредили о серьезной опасности этих ракет.

По их словам, двигатель ракеты — турбореактивный ТРДД-50Б — вариант того самого двигателя, который используется в крылатых ракетах большой дальности типа Х-101 и 3М-14 "Калибр".

К специфическим характеристикам Х-59МК2 относятся:

длина корпуса 4,2 м;

размах крыла 2,45 м;

взлетная масса 770 кг;

масса боевой части 310 кг в проникающем или кассетном варианте.

Именно в небольшом размере ракеты и в мощном двигателе кроются проблемы с ее перехватом. А вес боеголовки имеет большую разрушительную силу.

Напомним, ранее разработчик Роман Рубан сообщил, что в Украине создали устройство, которое обнаруживает вражеские беспилотные летательные аппараты. Оно получило название "Искатель".

В июле стало известно, что Украина разработала собственную систему противовоздушной обороны. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева, установка имеет среднюю дальность. Кроме этого, к системе ПВО разработали ракеты.