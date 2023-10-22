Две ракеты ЗРС С-300: появились кадры атаки РФ по терминалу "Новой Почты" под Харьковом (фото, видео)
Взрыв практически полностью уничтожил терминал и повредил грузовые автомобили. Теракт унес жизни шести сотрудников, 17 ранены; состояние двух оценивается как крайне тяжелое, еще шести — просто тяжелое.
В сети появилось видео атаки на терминал "Новой почты" в Харьковской области. После разрыва одного или нескольких боеприпасов высоко поднимается огонь. Известно, что ракет ЗРС С-300 было две. Кадры опубликовали Telegram-каналы.
Накануне вечером, 21 октября, российские оккупационные войска атаковали терминал "Новой почты" в поселке Коротыч Харьковской области. По информации предприятия, теракт унес жизни шести сотрудников, 17 других ранены, некоторые — тяжело.
Взрыв практически полностью уничтожил терминал и повредил грузовые автомобили, взрыв также вызвал пожар.
Спасатели до утра следующего дня ликвидировали последствия. По сообщениям руководства предприятия, у погибших и пострадавших работников "НП" не было возможности добежать до укрытия, так как сигнал воздушной тревоги раздался лишь секундами ранее.
По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, среди пострадавших — люди в возрасте 19-42 лет, состояние двух из них оценивается как крайне тяжелое, а шести — просто тяжелое.
В воскресенье, 22 октября, в два часа пополудни появилась информация Харьковской областной прокуратуры о том, что число пострадавших возросло до 17 человек.
Атака на терминал "Новой почты": Офис Генпрокурора расследует военное преступление
По данным Офиса Генпрокурора, российские войска двумя ракетами типа С-300 провели атаку с территории Белгородской области.
"При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), — говорится в публикации. — <…> По предварительным данным, обстрел был произведен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области России".
На записях камер видеонаблюдения, установленных внутри помещения, видны люди.
В Украинском МВД опубликовали кадры ликвидации последствий атаки и то, как выглядел терминал.
Атака на Новую почту под Харьковом: реакция Зеленского
Владимир Зеленский выразил сочувствие родственникам погибших. И заявил о необходимости увеличить давление на страну-террориста.
"Нужно каждый день отвечать на российский террор нашими результатами на передовой", — написал президент, добавив, что также нужно укреплять единство мира в противостоянии террористам, что и, по его словам, и делается.
Атака на Новую почту под Харьковом: реакция США
Посол США в Украине Бриджит Бринк поддержала украинское руководство в стремлении привлечь к ответственности руководство Кремля. По ее словам, весь мир должен увидеть пренебрежение к человеческой жизни представителей Кремля.
Напомним, что в Воздушных силах рассказали о результатах ночной работы ПВО. ВС РФ атаковали Украину дронами и управляемыми авиационными, и зенитными ракетами. Шесть беспилотников и одну Х-59 удалось сбить.
Также сообщалось, что из-за наступательных усилий российских войск под Авдеевкой потери оккупантов, согласно данным британской разведки, возросли почти на 90%.