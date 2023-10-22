В трех цветах: Минобороны показало белье, которым обеспечили женщин в ВСУ (фото)
В Минобороны отметили, что белье для военнослужащих будут изготавливать в трех цветах. В подразделениях ВСУ отметили качество, удобство и универсальность комплектов.
На обеспечение в Вооруженные силы Украины поставили белье для военнослужащих. Комплекты прошли все необходимые испытания в подразделениях ВСУ. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Отмечается, что женское белье прошло все необходимые испытания в подразделениях ВСУ, а женщины-военнослужащие тестировали комплекты в течение 2023 года в два этапа, проверяли их на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям.
Женщины, участвовавшие в тестированиях, положительно оценили следующие характеристики белья:
- качественные материалы (в составе — хлопок и эластан), которые хорошо вентилируются и отводят влагу;
- удобный крой, который не стесняет движений и подходит для использования даже в полной экипировке;
- размерная сетка охватывает широкий спектр размеров — от XS до XL;
- универсальная, с высокой посадкой, хорошо тянется и держит форму.
Комплекты женского белья изготавливаются в трех цветах: Coyote, Olive green, Black.
Кроме того, ведомство пишет, что численность женщин в рядах ВСУ увеличилась на 40 % по сравнению с 2021 годом — теперь их почти 43 000.
Напомним, доктор технических наук по специальности вооружение и военная техника, профессор Константин Боряк сообщил, что в Украине создали плащ-невидимку от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами.