"Война за выживание": ГУР объяснило, чего стоит ждать от мобилизации в Украине

Силам безопасности и обороны нужны специалисты по различным направлениям и специализациям, поэтому каждый может найти свое место в системе защиты государства, убеждены в ГУР.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов заявил, что в Украине продолжается полномасштабное вторжение и война за выживание. Об этом он сообщил в интервью "Эспрессо".

"Что касается мобилизационных мероприятий в Украине: у нас продолжается полномасштабное вторжение и война за выживание", — сказал Андрей Юсов.

По его словам, это означает, что война "не где-то там", а фактически пришла в каждый регион, в каждый город и многие семьи, которые уже ее почувствовали на себе. Также это означает, что украинские защитники — "не где-то там", и они не из металла, поэтому им нужна ротация, лечение и замена, также они, к сожалению, погибают.

Юсов отметил, что каждый украинец и украинка могут найти себе место в системе защиты государства. В частности, это не обязательно может быть участие в штурмовых действиях. Ведь Силам безопасности и обороны нужны специалисты по различным направлениям и специализациям.

"Еще раз подчеркиваю каждый сможет себя там найти и внести свой вклад в дело защиты Украины", — подчеркнул представитель ГУР.

Он добавил, что электронный реестр военнообязанных могут быстро воплотить в жизнь, если будет принято соответствующее решение, поскольку в Украине с электронными инструментами и средствами все хорошо.

Напомним, юрист Анастасия Цыбулько рассказала, что иногда в ряды Вооруженных сил Украины могут призвать человека с определенной болезнью. В частности, такой человек может обратиться с рапортом о состоянии здоровья и получить соответствующее заключение.

Партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил, что представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут прибегать к хитрости и предлагать военнообязанному подписать документ, не ознакомившись с ним. По его словам, таким образом люди могут подписать документ, в котором они дают согласие на мобилизацию, отказавшись от отсрочки.