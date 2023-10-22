Мобилизация в Украине: адвокат предупреждает о "хитростях" работников ТЦК

По словам адвоката Ростислава Кравца, в целом ТЦК придерживаются требований действующего законодательства, однако иногда бывают случаи, когда его работники вводят людей в заблуждение.

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В Украине бывают случаи, когда военнообязанные имеют право на отсрочку, а их мобилизуют, вводя в заблуждение. Об этом рассказал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Адвокат отметил хитрость, к которой прибегают работники территориальных центров комплектования (ТЦК), предлагая военнообязанным подписывать документы без ознакомления с ними.

"Люди подписывают документы и оказывается, что они дали согласие на мобилизацию и отказались от права на отсрочку, и уже готовы ехать в воинские части. К сожалению, такие случаи также случаются. Перед тем, как подписывать любой документ с ТЦК, следует обязательно прочитать его содержание", — порекомендовал он.

Адвокат добавил, что основания для отсрочки мобилизации предусмотрены ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и напомнил, какие категории военнообязанных могут иметь отсрочку.

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Кто имеет право на отсрочку

Право на отсрочку имеют следующие лица:

забронированные за государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями;

с инвалидностью;

признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (не более 6 месяцев);

студенты колледжей, вузов, аспирантуры и докторантуры дневной или дуальной формы обучения;

многодетные родители (трое и более детей);

усыновители или опекуны детей-сирот или лишенных родительской опеки;

имеющие детей-инвалидов или самостоятельно воспитывающие детей, не достигших еще 18 лет;

опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц, или имеющих жену (мужа) с I или II группой инвалидности;

работники военного управления и правоохранительных органов;

научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

граждане, которые потеряли близких родственников вследствие войны с РФ.

Мобилизация в Украине — последние новости

Граждане Украины в возрасте 18-27 лет подлежат призыву на срочную военную службу, но из-за полномасштабного вторжения российских войск она не проводится. Основные категории мужчин, подлежащих мобилизации, перечислены в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", при этом пополнить ряды ВСУ могут и лица моложе 27 лет.

С 1 ноября выехать из Украины смогут определенные законодательством категории военнообязанных. При этом те мужчины, которые выехали, сопровождая лиц, указанных в перечне по закону, обязаны вернуться в страну не позднее возвращения человека, которого они сопровождали.

Военный учет женщин-медиков и женщин-фармацевтов, который ввели с 1 октября, по информации ВСУ, необходим для понимания объема резерва медицинских работников.

Действующее законодательство запрещает мобилизовать военнообязанного с любой группой инвалидности без его согласия. Мобилизация людей с инвалидностью может начаться после медицинской реформы, в результате которой будет заменено понятие "инвалидность" на "потеря функциональности".

Представитель Сухопутных сил ВСУ объяснил, планирует ли Генштаб мобилизацию мужчин моложе 27 лет. По словам офицера, пока их не будут мобилизовать, но они могут заключить контракт на добровольной основе.

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Напомним, Фокус писал о том, могут ли заблокировать банковскую карту за неявку в ТЦК. По словам адвоката, в ТЦК считают, что если бросить повестку в почтовый ящик, значит военкомы должным образом вызвали гражданина.

Также Фокус разъяснил, какие виды повесток и кто может их вручать на улицах и в общественных местах.

Кроме того, Фокус опубликовал перечень тех категорий граждан Украины, которые имеют право на отсрочку от призыва в условиях всеобщей мобилизации.

Также в СМИ разобрались, что делать в случае получения повестки на блокпосте. Неправильно оформленные приглашения в ТЦК можно обжаловать.