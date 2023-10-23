Удар по больнице в Секторе Газа: журналисты CNN подтвердили взрыв ракеты ХАМАС (фото)

Расследователи, которые анализировали события в Газе, удивляются отсутствию материальных доказательств использования какого-либо оружия. Также отмечают, что местные власти не допускают их на место событий.

Группа экспертов исследовали обстоятельства инцидента возле больницы Аль-Ахли в Секторе Газа, в результате которого, как утверждают представители ХАМАС, якобы погибло много людей. Эксперты сделали вывод, что, с высокой вероятностью, инцидент произошел в результате распада ракеты террористов, которой они стреляли в направлении Израиля. О деталях расследования событий в Газе говорится в статье агентства CNN.

Агентство CNN подготовило репортаж, в котором журналисты рассмотрели материалы по взрыву возле больницы Аль-Ахли, происшедший 17 октября. Для этого проанализировали видео, снятые камерами наблюдения в Газе и в Израиле, собрали фотографии с места событий, пообщались со свидетелями и экспертами по оружию и взрывчатым веществам.

Подавляющее большинство доказательств свидетельствует о том, что причина взрыва — ракета ХАМАС, которая разрушилась в воздухе, после чего ее обломки упали на стоянку возле баптистской больницы. Пожар возник в результате разлива остатков горючего — именно поэтому замечают мощное выгорание машин на стоянке. С другой стороны, воронка от падения достаточного размера именно как для ракеты — 3 на 3 фута (то есть 1 м на 1 м). Если бы это была авиабомба Армии обороны Израиля, то воронка была бы больше, а вокруг все было бы полностью разрушено.

Фото: CNN Фото: Из открытых источников Фото: CNN

Удар по больнице в Газе: детали расследования

Видео полета снаряда над больницей снято с двух ракурсов, говорится в репортаже СМИ. Одна камера размещалась в Секторе Газа, другая — в одном из городов Израиля. Журналисты синхронизировали записи и выяснили, что снаряд запустили на территории палестинского анклава. Кроме того, видно, что произошло в небе — в какой-то момент ракета взорвалась в воздух и резко изменила траекторию.

Траектория движения ракеты над больницей в Газе и вспышка после выстрела 17 октября Фото: CNN Траектория движения ракеты над больницей в Газе и вспышка после выстрела 17 октября Фото: CNN

Подобные особенности могут свидетельствовать о неполадках с ракетой, отметили специалисты. Европейский эксперт по ракетным вопросам Маркус Шиллер подтвердил CNN, что ракета "по каким-то причинам развалилась в воздухе, и корпус ракеты упал на автостоянку. Там остатки горючего загорелись и зажгли автомобили возле больницы, вызвав большой взрыв". С ним также согласился полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон, указывает медиа.

Расследователи также разместили спутниковые фотографии и инфографику местности вокруг больницы. Указывают, что ракету могли запустить с территории кладбища неподалеку от больницы — именно там ранее заметили активность террористов ХАМАС.

Один из экспертов — экс-аналитик военной разведки и действующий следователь ООН Марк Гарласко — заметил удивительное отсутствие материальных доказательств взрыва возле больницы в Газе. Мужчина объяснил, что он три года работает в данной местности и удивлен, что на месте инцидента не обнаружено остатков оружия.

"Оружие говорит о том, кто и как это сделал. Я никогда не видел такого отсутствия вещественных доказательств оружия на месте преступления. Никогда. Всегда остается кусок бомбы после взрыва", — сказал Гарласко.

Кобб-Смит — расследователь, который некоторое время работал в Газе — не получил разрешения от местных властей, чтобы собрать доказательства преступления. "Местные власти не предоставили мне свободного доступа в территорию или были очень недовольны тем, что я пытался расследовать что-то, что явно пошло не так, с их точки зрения", — процитировало CNN эксперта.

Война в Израиле — подробности

Отметим, согласно заявлению представителей ХАМАС на территории больницы могли погибнуть более 400 человек. При этом люди, косвенно причастные к атаке на Израиль и убийству 1400 человек, утверждают, что взрыв произошел в результате взрыва авиабомбы ЦАХАЛ. Командование ЦАХАЛ опубликовало видео с места событий и указало, что причина инцидента — палестинская ракета, которая сбилась с курса и упала. При этом ракета упала не на больницу, а на стоянку неподалеку.

Тем временем Армия Израиля готовится к проведению сухопутной операции в Секторе Газа с целью обезвреживания террористов ХАМАС. Готовясь к операции, проводят точные авиаудары по тайникам, складам БК и штабам боевиков.

Параллельно происходит оборона северных рубежей страны, свидетельствуют отчеты израильского командования. В частности, обезвреживаются лагеря боевиков "Хезболлы" в Ливане, а в Иране по неизвестным причинам произошли взрывы на местных авиабазах.

Напоминаем, в США лидер Республиканской партии рассказал о формировании "оси зла" — сообщества стран, которые противостоят цивилизации западных стран. Между тем американское правительство обратилось к Израилю с просьбой: предлагают отсрочить начало наземной операции в Газе, чтобы освободить побольше заложников.