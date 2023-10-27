"Будут иметь последствия": у Зеленского пригрозили РФ ответом на удары по энергетике (видео)

Россияне почувствуют на себе последствия ударов ВС РФ по энергетике Украины, заявил советник ОП Михаил Подоляк. Чиновник заверил, что войну "масштабируют" на территорию России.

Командование ВС РФ накапливает ракеты для массированного ракетного удара по Украине, которым будет пытаться разрушить энергетическую инфраструктуру, заявил президент Владимир Зеленский. В 2023 году подобные удары Силы обороны не оставят безнаказанными: россияне почувствуют на себе, каково это жить без света, тепла и воды. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

Подоляк отметил, что россияне должны понять, что не смогут убивать украинцев и надеяться, что это их никак не заденет. После оккупации украинских территорий они также надеялись, что зафиксировали ситуацию "до конца". Однако теперь война будет масштабироваться, в том числе — на территорию России. Итак, анонсировал советник ОП, граждане РФ вскоре почувствуют "много последствий".

"Если ты абсолютно сознательно делаешь так, чтобы люди в Украине не имели элементарных вещей 21 века, таких как тепло, свет, вода и так далее, то это может задеть и тебя", — сказал политик.

Во время диалога с журналистами Подоляк отметил, что для многих россиян до сих пор не доступны блага 21 века — от воды до канализации. Поэтому, возможно, хотят разрушить эти вещи в других странах, чтобы и там было "как в средних веках". Советник ОП отметил, что отныне РФ почувствует, что Украина имеет возможность наносить такие же удары, как это делают россияне.

"Не только Россия будет иметь возможность уничтожать что-то. Это даст им возможность почувствовать, что они живут в современном мире", — уверен он.

Подоляк — о ракетных ударах РФ по энергетике (см. с 33:38)

Удары РФ по энергетике в 2023 году: детали

Отметим, осенью 2023 года Россия дважды наносила удары по энергетической инфраструктуре. Первый такой обстрел произошел 21 сентября и задел регионы от Харьковщины до Ровенской области. Тогда враг запустил по Украине 43 крылатые ракеты. 36 ракет сбили силами ПВО. В результате обстрела населенные пункты в четырех областях — Ровенской (здесь расположена Ровенская АЭС), Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской — временно остались без света.

Следующее повреждение произошло в ночь на 26 октября. Российское командование запустило 11 дронов-камикадзе Shahed-136, которые стартовали с Крымского полуострова и направлялись в сторону Хмельницкой области. Воздушные Силы ВСУ отчитались об уничтожении всех воздушных целей, однако в городе Славута в 17 км от Хмельницкой АЭС получили повреждения 30 домов и были ранены 16 человек. Также в Минэнерго рассказали, что без света остались 2 тыс. граждан. Президент Зеленский заявил, что Россия намеренно целилась в атомную станцию.

Между тем ранее энергетики сообщили, что во время прошлогодних ударов РФ, которые состоялись осенью 2022 года, было повреждено 40 объектов энергетической инфраструктуры. В течение года их восстанавливали и отремонтированных мощностей хватит для того, что в Украине не было плановых отключений.

Напоминаем, 27 октября стало известно об ударе РФ по городу Изюм в Харьковской области. По предварительным данным, россияне использовали ракеты "Искандер", чтобы попасть по зданию ГСЧС. Между тем ночью враг атаковал дронами южные регионы Украины: работала ПВО в Николаевской области.