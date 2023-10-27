"Они наслаждаются": у Зеленского отреагировали на публикации СМИ о спецоперации СБУ (видео)

В Офисе президента отметили, что к событиям на территории РФ могут быть причастны российские спецслужбы или местные силы сопротивления. Поэтому предлагают подождать конца войны.

Американское издание The Washington Post в октябре опубликовало обширную статью о спецоперации СБУ, в результате которых обезвредили двух российских пропагандистов — Дарью Дугина и Владлена Татарского. На ситуацию отреагировали в Офисе президента Украины. В частности, советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что подобную информацию нельзя обнародовать во время войны. Ответ прозвучал во время интервью "24 каналу".

Подоляк подчеркнул, что события касаются войны, во время которой гибнут украинцы. Поэтому он считает, что "инсайдеры", которые находятся за тысячи километров, не должны публиковать информацию о действиях украинских спецслужб. По его мнению, они могут снять сериал по этим событиям, одновременно с этим украинцев будут убивать, а "они в это время будут наслаждаться тем, что будут обсуждать детали той или иной операции".

Чиновник изложил три тезиса относительно поступков западных журналистов. Прежде всего, заявил, что нет никаких официальных подтверждений причастности СБУ к событиям с пропагандистами. Кроме того, все события нужно анализировать после завершения войны. Подытожил, что на территории РФ возможны два вида спецопераций: те, которые проводят российские спецслужбы, и те, которые проводят российские силы сопротивления. Украина готова консультировать подпольщиков, если они обратятся за помощью, подчеркнул Подоляк.

"Украина безусловно консультирует всех, кто заинтересован в том, чтобы в России была революция в широком смысле этого слова. Но любой неконтролируемый материал наносит определенный вред для того, что делает сегодня Украина", — сказал советник из Офиса президента.

Подоляк — о спецоперациях СБУ на территории РФ (см. с 37:04)

Убийство Дугиной и Татарского

Отметим, чрезвычайные события, о которых рассказали журналисты WP, произошли весной 2023 года. Дарья Дугина подорвалась в машине 20 августа 2022 года: событие произошло неподалеку от Москвы, взрывчатку тайно доставили в клетке для животных. Владлен Татарский получил статуэтку со взрывчаткой 2 апреля 2023 года — праздновал день рождения в ресторане Санкт-Петербурга. Анонимные источники заявили, что к обоим инцидентам причастны сотрудники СБУ. Также рассказали о специальной программе ЦРУ, согласно которой украинцев якобы обучали американские спецслужбы.

После публикации ситуацию прокомментировали представители СБУ. Отметили, что детали событий станут известны после победы, а пока они не подтверждают и не опровергают обнародованную информацию.

Напоминаем, начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, почему россияне обстреливают Украину в ночное время. Одна из причин — попытка использовать усталость людей, которые работают в системе ПВО. Между тем в ночь на 27 октября враг атаковал южные регионы страны, а в ночь на 25 октября добрался до Хмельницкой области.