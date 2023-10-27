"Перепил и попал в переделку": ФСБ РФ может прикрывать покушение на Олега Царева, — росСМИ

Коллаборант или получил пулевое ранение, или его ударили ножом, свидетельствуют данные в сети. Одни источники говорят, что он в реанимации, а другие — что его нет ни в одной больнице и он не сидит в СИЗО. Возможно, произошло покушение или мужчина просто перепил, сообщают источники.

Пророссийского политика и экс-регионала Олега Царева не могут отыскать в больницах и СИЗО Ялты, куда его должны были бы привезти после пулевого ранения. При этом лица, посвященные в его жизнь, уверяют, что он попал в неприятности, употребив слишком много алкоголя. Такая разнородная информация может свидетельствовать об операции прикрытия, пишут в росСМИ. Что произошло с Царевым разбирался Фокус.

Информация о ситуации с Царевым появилась в российском медиа Baza. Журналисты ссылаются на анонимные источники и указывают, что о мужчине, который якобы "при смерти" от ранения, ничего не известно в больницах. В частности, о нем не слышали в крупных медицинских центрах Симферополя, куда он мог попасть из-за тяжелого состояния.

Кроме того, источники пообщались с российскими полицейскими: на случай, если политик оказался в СИЗО или к нему приезжали по вызову. Выяснили, что о нем не слышала полиция ни Ялты, ни Симферополя.

Отмечают, что отсутствие официальной информации может свидетельствовать о серьезности ситуации. Этим делом может заниматься ФСБ РФ, поэтому такая секретность.

РосСМИ о Цареве Фото: Скриншот

С другой стороны, в сети опубликовали сообщение из неуказанного источника, в котором опровергают серьезность событий. Указывается, что Царев часто злоупотребляет спиртным — то есть "перепил". Поэтому "попал в переделку" и произошла обычная бытовая стычка, хотя и со стрельбой. Предполагают, что Царев напился и по нему выстрелил сторож, который работает у соседей.

Комментарий относительно алкоголизма Царева Фото: Скриншот

Также поясняется, что инцидент произошел в курортном поселке Парковом, где расположен "санаторий" Царева. Поселок расположен на южном побережье Крыма, в 20 км к востоку — Ялта, в 30 км к западу — Севастополь, в 50 км к северу — Симферополь.

Поселок Парковое, где мог находиться Царев Фото: Google Maps

Сейчас единственная официальная реакция на сообщение о Цареве поступила от спикера президента РФ Дмитрия Пескова. Представитель заявил, что Кремль ничего не слышал о вооруженном покушении на пророссийского политика. Украинские спецслужбы пока не отреагировали.

Песков комментирует ситуацию с Царевым Фото: Скриншот

Нападение на Олега Царева: детали

Отметим, об инциденте с Царевым стало известно утром 27 октября. Сначала разрозненная информация появилась в пророссийских пабликах. Указывалось, что его могли "подрезать". Возле дома посреди ночи заметили машину скорой помощи с включенными "маячками".

Позже информацию об инциденте подтвердил представитель российских властей на оккупированной части Запорожской области Кирилл Рогов. По его словам, Царев получил пулевое ранение в результате покушения. Состояние у него вроде бы тяжелое и он находится в реанимации. Об этом же написали в Telegram-канале политика: покушение подтвердили родственники, причем отметили, что стреляли дважды.

Олег Царев — пророссийский политик, экс-регионал, экс-нардеп, который после вторжения РФ начал открыто работать на Кремль. В первые дни войны звонил мэру Кривого Рога и предлагал сдать город. Также информировал врага о последствиях ударов по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. СБУ объявила Цареву подозрение.

Напоминаем, западные СМИ рассказали о ряде спецопераций СБУ на территории РФ. В частности, утверждают, что якобы за подрывом двух российских пропагандистов стоят именно украинские спецслужбы. У Зеленского прокомментировали сообщение СМИ: объяснили, что события в Украине — не шоу для развлечения людей, которые находятся за тысячи километров от войны.